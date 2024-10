Spartiacque Roma, data fissata dopo il pareggio di Monza

Monza-Roma, nuovo annuncio dopo la gara contraddistinta dalle grandi discussioni per il mancato rigore su Baldanzi.

La partita Monza-Roma, terminata 1-1, è stata caratterizzata da un finale molto discusso a causa di un rigore negato ai giallorossi. L’episodio clou si è verificato all’87’, quando Tommaso Baldanzi è caduto in area dopo un contatto con Kyriakopoulos, difensore del Monza. Il giocatore romanista ha subito protestato, sostenendo che fosse evidente il fallo: il difensore gli avrebbe pestato il piede. Tuttavia, l’arbitro La Penna ha lasciato correre, spiegando che prima Kyriakopoulos aveva saltato e poi c’era stato il contatto, una decisione che ha sollevato molte polemiche

Baldanzi ha poi ribadito nel post-partita che per lui si trattava di un rigore “chiarissimo”, confermando di aver rivisto il video dell’azione e sostenendo che l’arbitro si fosse sbagliato nella sua valutazione. Nonostante ciò, il giovane trequartista ha sottolineato che la squadra avrebbe dovuto essere più precisa in altre occasioni, evitando di dipendere da un singolo episodio per ottenere la vittoria.

Pareggio deludente e mancato rigore su Baldanzi

L’episodio del rigore negato ha amplificato il malcontento dei tifosi della Roma, già delusi dalla prestazione generale della squadra. Malgrado le molte opportunità create, i giallorossi non sono riusciti a concretizzare e, dopo il vantaggio iniziale di Dovbyk, hanno subito il pareggio del Monza con un gol di Mota. Al termine del match, la Roma è stata accolta dai fischi dei propri tifosi presenti allo stadio, frustrati per il risultato e per l’arbitraggio, che ha contribuito a rendere la serata ancora più amara.

A commentare la prestazione è stato anche Alessio Manieri (Daje Ale), così espressosi: “Risultato bugiardo. La Roma meritava di vincere ampiamente, viste le occasioni. Non so perché per Marelli quello non è rigore, era netto. La Roma doveva essere più concreta. Ha lasciato poche occasioni. Ci voleva la vittoria, il Monza è scarso e lotterà per salvarsi fino all’ultima giornata. Juric parla di grande partita con il Venezia, quando in realtà avevamo giocato molto male”.

“Oggi abbiamo giocato bene, Juric parla di grande partita, ma il calcio è così: il punto va a compensare la vittoria col Venezia. Gran gol di Dovbyk, e si distingue per un grande secondo tempo. Koné è un giocatore gigante, adesso testa all’Inter in casa, che è forse la squadra più forte del nostro campionato. Può essere lo spartiacque della stagione“.