“Penso alla Roma”: L’annuncio UFFICIALE fuga ogni dubbio

Emergono clamorose indiscrezioni ufficiali in merito ad un affare particolarmente chiacchierato tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini

La Roma di Ivan Juric continua a generare vigorose perplessità nel popolo giallorosso e in chi si ritrovi a osservare l’attuale situazione della formazione capitolina.

Difatti, la cocente delusione per l’inaspettato esonero di Daniele De Rossi, in seguito al pareggio con il Monza e alla sconfitta con l’Elfsborg, sembrerebbe essersi ulteriormente acuita e, adesso, pare che la panchina del tecnico croato possa iniziare già a tremare.

Difficile attualmente immaginare un sostituto di Juric, anche e soprattutto considerando che, nel caso in cui i giallorossi dovessero assumere un nuovo allenatore, la proprietà statunitense si ritroverebbe a pagare ben tre stipendi.

Più facile immaginare che i giallorossi tentino di rafforzare ulteriormente la rosa a gennaio, sfruttando qualche possibile parametro zero per compensare quelle evidenti lacune che, nonostante gli oltre cento milioni di euro investiti, ancora caratterizzano l’organico giallorosso.

Gallo è ancora nel mirino della Roma: “I giallorossi ci hanno pensato davvero”

Uno dei nomi più chiacchierati degli scorsi mesi tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini è senza dubbio alcuno quello di Antonino Gallo, il quale sta piacevolmente confermando le voci sulle proprie qualità che avevano invaso le dirigenze nostrane nel corso dell’estate.

Il momento non particolarmente felice del Lecce appare in netta contrapposizione alle prestazioni dell’esterno classe 2000, il quale, secondo quanto affermato da Stefano Trinchera – DS del Lecce – è tutt’ora nel mirino di diverse società: “Gallo ha fatto vedere e sta facendo vedere grandi cose. È un ragazzo che è nel mirino di alcuni club, penso alla Roma. Non c’è mai stata una trattativa diretta con loro, ma i giallorossi ci hanno davvero pensato”.