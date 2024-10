Totti con De Rossi: annuncio UFFICIALE e Friedkin spalle al muro

Le parole di Francesco Totti tornano a scuotere l’ambiente Roma: una carezza a Daniele De Rossi e i Friedkin sono di nuovo spalle al muro

L’ex capitano giallorosso ha affrontato tanti argomenti nell’ultima intervista, ma non manca mai una parola di conforto nei confronti dell’ex allenatore romanista. L’amore per questi colori non può essere calpestato da nessuna proprietà.

Dopo aver difeso nell’intervista di qualche settimana fa Daniele De Rossi, Francesco Totti è tornato a parlare. Questa volta l’argomento non era l’ex tecnico della Roma in senso stretto, o il momento che la squadra sta attraversando, ma più in generale la sua carriera e il passato. L’occasione di parlare è legato al marchio di scommesse Betsson Sport, di cui Totti è ambassador. Una serie di domande che riguardano le parole più ricercate sul suo conto su Google.

Si va dal rifiuto di prendere la fascia di capitano durante una partita di beneficienza all’Olimpico, in cui era presente anche Diego Armando Maradona, definito: “Il più grande di tutti”, sino alle paure affrontate nel post ritiro dal calcio: “Perché quando lasci una cosa che conosci, non sai mai quella che trovi“.

Poi se c’è qualcosa che non rifarebbe nella sua carriera è senza dubbio quel calcio plateale a Balotelli, durante la finale di Coppa Italia contro l’Inter allo Stadio Olimpico: “Il rispetto e l’agonismo verso il giocatore avversario sono importanti e bisogna dare il giusto esempio ai ragazzi che vogliono seguire la carriera sportiva”.

Totti difende De Rossi: “Ama la Roma come me”

Francesco Totti ha parlato poi ancora una volta di Daniele De Rossi, ribadendo che: “Ama la Roma come la amo io”. Un connubio che in campo è durato per circa 15 anni e che li ha visti spalla a spalla in mille battaglie. Il trattamento ricevuto da DDR da parte dei Friedkin non è stato di certo lusinghiero e un po’ ha ricordato quanto successo con Totti ai tempi di Pallotta.

Un modo di ammainare le bandiere che di certo non è andato a genio ai tifosi e che purtroppo accomuna entrambe le gestioni americane. Totti nella sua intervista, oltre a sottolineare l’affetto per De Rossi ha anche ribadito come nel suo caso non ci sia mai stata la volontà di fare l’allenatore, un ruolo nel quale non si rivede. Almeno nel suo caso non c’è il rischio di un esonero irrispettoso.