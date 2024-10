I Friedkin richiamano Mourinho, panchina saltata e gran ritorno

I Friedkin richiamano Mourinho, tutta la verità e gli aggiornamenti dall’Inghilterra a nove mesi di distanza dall’esonero dello Special One da parte della Roma.

Dopo il turbolento pareggio con il Monza, la Roma affronta una fase di riflessione e cambiamenti. La prestazione della squadra giallorossa, pur solida nel controllo del gioco, non ha prodotto i risultati sperati, con il Monza che ha recuperato immediatamente il vantaggio iniziale dei capitolini. Le critiche si sono concentrate sulla gestione arbitrale, con l’episodio del rigore negato a Baldanzi che ha acceso le polemiche e provocato malcontento tra i tifosi e lo staff tecnico di Ivan Juric.

Il tecnico croato ha definito “inspiegabile” la decisione arbitrale e ha lamentato la mancanza di incisività della squadra negli ultimi metri. Con la pausa per le nazionali, la Roma cercherà di ricompattarsi in vista della difficile trasferta contro l’Inter, una partita non poco importante per il campionato.

Mourinho-Everton, le ultime dall’Inghilterra

Nel frattempo, altre notizie interessano, seppur in modo più distaccato, l’ambiente romanista: secondo voci recenti, José Mourinho, ex allenatore della Roma e attuale tecnico del Fenerbahçe, sarebbe stato accostato ad un ritorno in Inghilterra per il ruolo di nuovo allenatore dell’Everton. Il tecnico portoghese, che ha lasciato un’impronta indelebile nella sua esperienza nella Capitale, è stato collegato a diversi club, inclusi i Toffees, attualmente in difficoltà in Premier League.

Secondo fonti ben informate di Football Insider, lo Special One si sente soddisfatto del lavoro svolto finora in Turchia, dove ha guidato la squadra nelle prime sette giornate portandola al quarto posto in classifica. Tuttavia, nonostante il suo attuale impegno con il club di Istanbul, l’allenatore portoghese non escluderebbe un ritorno in Premier League qualora si presentasse l’occasione giusta.

L’Everton, in cerca di un rilancio dopo una stagione complicata, avrebbe messo gli occhi su di lui come possibile sostituto di Sean Dyche, la cui posizione è diventata sempre più incerta. L’interesse dell’Everton nei confronti del tecnico è alimentato anche dall’imminente acquisizione del club da parte del Gruppo Friedkin, già proprietario della Roma durante l’ultimo trionfo europeo di Mourinho. Anche se per il momento Dyche rimane alla guida del club, l’assenza di trattative concrete per un rinnovo contrattuale apre scenari che potrebbero favorire il ritorno del “Special One” nel calcio inglese.