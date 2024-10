Incontro con la Roma e addio: Dybala resta in Europa

Paulo Dybala dovrebbe tornare disponibile per il match con i campioni in carica di Simone Inzaghi, ma di recente è emersa una indiscrezione di mercato potenzialmente decisiva

Dopo tre partite di campionato e due di Europa League, la Roma di Ivan Juric sembrerebbe ancora confinata in quel frustrante limbo in cui appare difficile avanzare una previsione credibile sulla stagione giallorossa, che, di certo, per ora non sta rispettando affatto le aspettative di tifosi e appassionati.

Innumerevoli colori i quali credevano che i giallorossi, forti di un mercato altisonante – i Friedkin hanno spesso ben oltre i 100 milioni di euro per portare nella capitale giocatori del calibro di Artem Dovbyk, Matias Soulé, Manu Koné ed Enzo Le Fée) -, potessero finalmente rientrare in quella zona della classifica che li aveva accolti per gran parte del terzo millennio, ma, tra scandali societari e risultati poco soddisfacenti, la sensazione è che i giallorossi stiano facendo fatica a conquistare un vero e proprio equilibrio.

In molti stanno persino iniziando a contestare le scelte compiute da Florent Ghisolfi sul mercato, per via di alcune lacune lacune ancora evidenti in alcune zone del campo (il terzino destro è un esempio lampante) e altri ruoli in cui vi è una plateale sovrabbondanza. In tal senso basterebbe prendere ad esempio quelle zone del campo in cui orbitano in contemporanea Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini, Matias Soulé, Tommaso Baldanzi e Nicolò Pisilli. Tutti talenti che, chi per un motivo e chi per un altro, meriterebbero di solcare per più tempo possibile il terreno verde.

Tra questi spicca certamente – sia per questioni puramente tecniche, che per reputazione – il nome di Paulo Dybala, il quale ha preferito saltare le ultime due partite di campionato per scongiurare complicazioni muscolari. La situazione della Joya a Roma, anche in seguito alle dimissioni di Lina Souloukou – la quale sembrava essere tra le principali sostenitrici dell’obbligo di non far scattare il rinnovo automatico del fantasista argentino -, appare precaria, soprattutto in seguito a delle recenti voci.

Il Galatasaray mette nel mirino la Joya: incontro decisivo

La presenza di Paulo Dybala all’interno dell’organico giallorosso è da molti considerata come un arma a doppio taglio: da una parte è difficile negare le qualità di un calciatore che, quando in campo e in forma, illumina letteralmente la fase offensiva delle squadre in cui milita; dall’altra è altrettanto evidente come, con una tale abbondanza di talenti pronti a combattere per il ruolo della Joya, si rischia di danneggiare concretamente l’evoluzione psico-tattica di alcune promesse, tra le quali si fa notare in particolare Matias Soulé.

Se Baldanzi sembrerebbe aver conquistato una propria dimensione – anche a causa di una versatilità più spiccata rispetto al collega argentino in maglia 18 -, nel caso di Soulé la sensazione è che, ad ogni apparizione, la giovane perla argentina senta il peso dell’eredità presente in panchina con Dybala.

Nelle scorse settimane, immaginando una Roma senza Paulo Dybala, in molti hanno visto una società più libera di nutrire con nuove responsabilità e certezze i propri talenti e, di recente, sono giunte nuove indiscrezioni sul futuro della Joya. Secondo quanto riportato da fotomac.com, pare che i vertici del Galatasaray siano pronti ad incontrare quelli dell’AS Roma per un passaggio di cartellino. L’incontro è programmato durante la sosta per le nazionali, durante la quale potrebbe scriversi un’altra pagina della storia del numero 21.