Odissea prima di Roma-Inter: la partita è a rischio

Giungono aggiornamenti inquietanti in merito ad un avvenimento potenzialmente decisivo, che ha coinvolto alcuni protagonisti della sfida tra Roma e Inter

La massima lega italiana è pronta a riservare nuove sorprese a tifosi e appassionati del bel paese, già abbondantemente stupiti dall’annunciata imprevedibilità di un campionato in cui il dominio tecnico-tattico della corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi sembrerebbe essere stato violentemente messo in discussione dalla riuscita (da capire se temporanea o meno) delle rivoluzioni compiute dalla dirette rivali dei nerazzurri (tra le quali spiccano senza dubbio alcuni il Napoli di Antonio Conte e la Juventus di Thiago Motta).

I nerazzurri sono platealmente combatutti tra l’obbligo di conferamre i risultati ottenuti lo scorso anno nella massima lega italiana e la vigorosa tentazione di fare all-in sulla Coppa dalle grandi orecchie.

Non è un caso che, nelle prime sette partite di campionato, l’inter abbia subito quasi la metà dei gol presi nel corso delle 38 giornate che hanno composto la scorsa annata di Serie A. Ora per i nerazzurri, al rientro dalla pausa delle nazionali, ci sarà un esame rognoso da consumare contro i giallorossi di Ivan Juric. Nelle scorse ore è tuttavia giunto un inquitante aggironamento.

L’Argentina è bloccata a Miami per un uragano: match il Venezuela a rischio

La nazionale argentina si è trovata letteralmente in mezzo ad una calamità naturale attualmente in atto negli Stati Uniti, dove l’uragano Milton starebbe mettendo a repentaglio la trasferta programmata per domani in casa del Venezuela, valida per le qualificazioni ai mondiali del 2026.

La selezione biancoceleste – dove sono presenti Lautaro Martinez e Leandro Paredes, oltre naturalmente alla leggenda Lionel Messi – si era riunita a Miami prima di prendere il volo che li avrebbe portati in Sud America, ma, secondo quanto riportao dallo stesso CT Scaloni in conferenza stampa, le autorità avrebbero impedito alla nazionale di partire.