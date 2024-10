Penalizzazione e inibizione UFFICIALE: la Figc ha già deciso

Penalizzazione ufficiale dopo aver trovato l’accordo per il patteggiamento: un comunicato della Figc mette in evidenza dei fatti che hanno portato al meno uno in classifica

In alcuni casi forse è meglio così: riuscire a trovare un accordo per una penalizzazione e due inibizioni annesse. Non è la prima volta che succede, e non sarà l’ultima, soprattutto se parliamo di squadre di categorie minori.

E oggi, un comunicato ufficiale della Figc, ha messo in evidenza proprio un’altra cosa del genere. Penalizzazione di un punto, inibizione di due dirigenti della società e classifica che non viene del tutto stravolta. Anche se, il Catania di Mimmo Toscano, che ha come obiettivo quello del salto di promozione diretto in cadetteria.

Penalizzazione ufficiale per il Catania: ecco la nota della Figc

“A seguito dell’accordo di patteggiamento – si legge nella nota ufficiale della federazione italiana – raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), il Catania FC (Girone C di Serie C) è stato sanzionato con un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza. Sanzionati con 45 giorni di inibizione Rosario Pelligra e Vincenzo Grella, rispettivamente presidente e vice presidente della società”.

“A carico di Pelligra e Grella e – per responsabilità propria e per responsabilità diretta – del Catania era stato aperto un procedimento per violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall’allegato A, par. 2, del Comunicato Ufficiale n. 255/A della F.I.G.C. del 14 giugno 2024, per avere gli stessi, entro il termine del 9 agosto 2024, omesso di prestare idonea garanzia integrativa a copertura del 40% dell’eccedenza rispetto ad Euro 1.000.000,00 dell’ammontare dei compensi lordi, fissi e variabili, dei calciatori, tecnici e direttori sportivi tesserati per la società Catania FC”. Insomma, un provvedimento ufficiale che fa scivolare il Catania indietro di qualche posizione. Nulla di perduto, visto che si tratta comunque di una sanzione davvero minima per una squadra che, ribadiamo, ha le carte in regola per il salto di categoria.