Niente rinnovo e accordo con l’Inter: addio Juventus

Non arriva il rinnovo di contratto e l’Inter è già in agguato per piazzare il colpo: La Juventus e Tudor devono fare un passo indietro, sarà addio

I bianconeri e i nerazzurri hanno spesso obiettivi comuni sul mercato, come in questa occasione e ancora una volta la bravura di Beppe Marotta può fare la differenza. L’Inter è sempre scaltrissima nell’arrivare prima su alcuni parametri zero di levatura europea.

Cercasi bomber di livello in Italia per la prossima stagione. Sono diverse le big del nostro campionato che hanno bisogno di un top player davanti, qualcuno in grado di fare la differenza. La Juventus sta cercando di valorizzare Dusan Vlahovic grazie al lavoro di Igor Tudor, che stima moltissimo il centravanti serbo e vuole riportarlo ai fasti di un tempo. Non è da escludere, però, che se arrivasse l’offerta giusta in estate, il numero 9 ex Viola potrebbe fare le valigie e andare altrove. Con il riscatto di Kolo Muani troppo alto per essere esercitato (il PSG chiede almeno 50 milioni), La Vecchia Signora sta orientando altrove i propri sguardi.

C’era un profilo che piaceva molto a Giuntoli e a tutto il reparto scouting bianconero, un nome affermato ma ancora giovane, con i suoi 25 anni. Stiamo parlando di Jonathan David, centravanti del Lille e della nazionale canadese. Quest’anno è stato autore di un ottimi percorso in Champions League, segnando contro club prestigiosi come il Real Madrid e contribuendo al buon cammino dei francesi nella fase campionato.

L’Inter sta chiudendo per Jonathan David a zero: altro capolavoro di Marotta

Su David, però, come riportato da alcuni degli insider di mercato più informati, sembra essere davanti l’Inter. Beppe Marotta ancora una volta sta bruciando la concorrenza, non solo italiana ma anche europea. Va sottolineato infatti come David piacesse e molto a diversi club inglesi e tedeschi, oltre che al Milan e alla Juve. Quest’anno il classe 2000 ha messo a segno 23 reti tra campionato e coppe, in un totale di 40 partite disputate. Nelle scorse due stagioni il bilancio complessivo fu i 26 gol, a dimostrazione della capacità realizzativa del bomber nordamericano, letale anche con la sua nazionale.

L’Inter punta a David come terzo attaccante, da affiancare a Lautaro Martinez e Marcus Thuram e potrebbe fargli firmare un contratto quadriennale. Numericamente andrà a prendere il posto occupato oggi da Taremi, che non ha convinto in questa sua stagione italiana. Di certo per Simone Inzaghi sarebbe un upgrade di grande livello, con buona pace della Juventus e di Giuntoli.