Via libera Pellegrini: c’è anche l’annuncio UFFICIALE

Al centro di insistenti voci, Lorenzo Pellegrini è stato uno dei temi caldi dell’ultima presa di posizione. Ecco perché

Non è stato l’inizio di stagione dei sogni per Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma, costretto a stringere i denti in diverse uscite ufficiali anche per alcune noie fisiche, ha fatto fatica ad emergere con continuità e a prendersi la scena se non in sporadiche occasioni. Anche contro il Monza, pur avendo a disposizione diverse chances per iscriversi al tabellino dei marcatori, ha centrato il bersaglio grosso.

Tuttavia, la sua centralità all’interno dello scacchiere tattico di Juric non è affatto in discussione. Inoltre, convocato in Nazionale da Luciano Spalletti, Pellegrini partirà titolare in occasione del prossimo impegno ufficiale dell’Italia, che vedrà l’Italia sfidare in Nations League il Belgio di Domenico Tedesco. A rivelarlo è stato lo stesso CT degli Azzurri, che nel rimarcare l’importanza del gioco associativo per poter creare i presupposti di una maggiore creatività, ha lanciato un assist di formazione tutt’altro che banale. Ecco le parole di Spalletti: “Centravanti o seconda punta contro il Belgio? Conta relativamente, abbiamo giocatori in grado di relazionarsi con la squadra. Vogliamo avere una zona del campo in cui si fanno tante cose (…). Domani inizia Pellegrini”.