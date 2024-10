Calciomercato Roma, salta il rinnovo del big: doppio addio

Calciomercato Roma, salta il rinnovo del big. E i giallorossi, che avevano in mente i due nomi, potrebbero trovarsi a mani vuote. Ecco la situazione

Il calciomercato non si ferma mai. E già da adesso, alcuni club, stanno iniziando a pensare alla prossima stagione. Soprattutto quelli che hanno in rosa dei giocatori in scadenza con i quali, per il momento, non è stato trovato un accordo per il rinnovo. E difficilmente si troverà.

Una società che ha ben tre giocatori importanti in scadenza è il Liverpool: i Reds, infatti, non hanno ancora messo nero su bianco per Salah, Van Dijk e Alexander-Arnold. E il terzino destro, a quanto pare, è entrato prepotentemente nel mirino del Real Madrid. I Blancos hanno deciso di adottare una strategia importante: andare a prendersi quei giocatori a parametro zero, quindi senza versare nulla per il cartellino, e poi aumentare ovviamente l’ingaggio annuale. Il sistema ha funzionato per Mbappé, ad esempio, ma potrebbe funzionare anche per Davies del Bayern Monaco e appunto per Arnold.

Calciomercato Roma, il Liverpool prende tutto

E secondo caughtoffside.com, capendo la situazione, il club della Premier League ha iniziato a sondare il terreno per capire chi potrebbe prendere il posto del terzino. Ci sono tre nomi in lista: Frimpong del Bayer Leverkusen, che è il primo in questa speciale classifica di preferenza, e poi ci sono due elementi che sono stati accostati alla Roma nelle scorse sessioni di mercato.

Il primo è il brasiliano del Monaco Vanderson – si parla ovviamente del prossimo anno, a gennaio la Roma, avendo tesserato Saud, non ha posti per extracomunitari – e di Kayode della Fiorentina. Due esterni destri che piacciono ai giallorossi e che potrebbero anche fare al caso di Juric, o chi per lui, in un ruolo nel quale al Roma da moltissimo tempo non ha un elemento così importante da riuscire a fare la differenza.