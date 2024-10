Colpo in attacco, il grande ex spariglia le carte: Roma spalle al muro

Le ultime indiscrezioni possono creare i presupposti per un importante effetto domino, che cambierebbe le carte in tavola in casa Roma

Adesso o mai più. Punita oltre misura da evidenti errori arbitrali contro il Monza, la Roma di Ivan Juric vuole immediatamente risalire la china e ritrovare continuità in termini di punti. Nonostante i buoni segnali lanciati all’U Power Stadium, i giallorossi hanno raccolto meno di quanto seminato. Il prossimo impegno ufficiale in campionato, inoltre, metterà Pellegrini e compagni contro l’Inter di Simone Inzaghi: appuntamento tutt’altro che banale.

Rileggendo i dati di questo primo scorcio di stagione, è impossibile non menzionare la scarsa produzione offensiva di una squadra che – allo stato attuale della situazione – non può prescindere dalle reti di Artem Dovbyk. Soprattutto quando Dybala è costretto ad alzare bandiera bianca, infatti, la manovra della Roma fa fatica a trovare sbocchi importanti con una certa regolarità. Nell’ottica del medio-lungo periodo, inoltre, l’acquisto di un attaccante in grado di far rifiatare l’ex bomber del Girona rappresenterà sicuramente un tema caldo in casa Roma. E non è un caso, del resto, che qualcosa si sia già cominciato a muovere negli ultimi giorni.

Calciomercato, triangolo Beto-Calvert Lewin-Mourinho: la Roma osserva

Del resto sono da inserire proprio in questo filone le ultime indiscrezioni riguardanti il rinomato accostamento di Beto alla Roma. L’attaccante di proprietà dell’Everton, infatti, sta faticando a ritagliarsi un ruolo da protagonista con i Toffees e potrebbe cambiare aria nel caso in cui si materializzassero i presupposti giusti. Il destino dell’ex attaccante dell’Udinese, però, appare strettamente intrecciato con quello di Dominic Calvert-Lewin.

Qualora Calvert-Lewin dovesse fare le valigie e lasciare subito l’Everton, infatti, appare difficile ipotizzare che il club inglese possa decidere di vendere Beto, almeno nell’immediato. Nonostante lo scarso rendimento fornito dall’attaccante guineano fino a questo momento, infatti, il club di Liverpool non vuole depauperare uno dei più esosi investimenti degli ultimi anni. Proprio per questo sarà importante capire il futuro di Dominic Calvert Lewin sul quale – come evidenziato da Fanatik – avrebbero messo gli occhi diversi club in giro per l’Europa. Stando a quanto riferito dalla Turchia, però, tra le squadre maggiormente interessati all’acquisto dell’attaccante dell’Everton ci sarebbe proprio il Fenerbahçe di José Mourinho, intenzionato a puntellare nuovamente l’attacco dopo aver soffiato alla Roma En-Nesyri. In un intreccio ancora tutto da comporre, la Roma osserva con attenzione il da farsi: Beto resta sullo sfondo