Incubo Juventus, doppio smacco: offerta griffata Real Madrid

Incubo Juventus, doppio smacco. Non è momento felice per la formazione bianconera. L’infortunio di Bremer ed il ricorso al mercato.

La sosta dedicata alle nazionali sta permettendo a Thiago Motta di fare la triste conta dei suoi infortunati. A Nico Gonzalez, uscito anche lui prestissimo dalla sfida di Champions League a Lipsia, si è unito anche Teun Koopmeiners.

Per l’olandese si teme addirittura un mese di stop a causa di una “frattura lievemente scomposta della seconda costa anteriore destra“, come recita la nota ufficiale della Juventus. Un altro duro colpo rimediato a Lipsia. Un altro duro colpo incassato da Thiago Motta. Molto sullo sfondo rimangono i due lungodegenti. Arek Milik, infortunatosi a giugno e dileguatosi nelle nebbie dell’ipotetico recupero fino all’annuncio di un nuovo intervento che lo riporterà in campo, se va bene, in primavera inoltrata. E si arriva così all’assenza più pesante: Gleison Bremer. Per lui intervento riuscito a Lione ma la sua stagione si è già conclusa.

Cristiano Giuntoli, insieme a Thiago Motta, sta valutando valide alternative in vista del mercato invernale.

Incubo Juventus, doppio smacco. Ha scelto il Real

Bremer in qualche maniera andrà sostituito. Dalle soluzioni a costo zero, quale un altro giovane prelevato dalla Next Gen fino ai più alti e costosi prospetti. Nominativi attorno ai quali è più agguerrita la concorrenza.

Non soltanto la Juventus, in questa prima parte di stagione, ha seri problemi nel suo reparto difensivo. Anche il club campione di Spagna, e campione d’Europa in carica, il Real Madrid di Carlo Ancelotti, ha problemi in difesa. E questa non è una buona notizia per la Juventus poiché i campioni di Spagna rappresentano, e rappresenteranno, durante il mercato di gennaio, un avversario temibile. L’obiettivo parrebbe comune e si chiama Milan Skriniar, il 29enne difensore centrale slovacco ora in forza al PSG. Un’esperienza, quella in terra di Francia, che non si sta rivelando particolarmente felice per l’ex Inter. Milan Skriniar vuole lasciare Parigi ed il Real Madrid lo segue con attenzione, secondo quanto risulta da elgoldigital.com. Operazione che si potrebbe chiudere solo e soltanto con la formula dl prestito.

Formula assai gradita, secondo Fabrizio Romano, alla stessa Juventus. La sfida di mercato è appena iniziata.