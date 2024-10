Doccia gelata Roma: sprint per l’accordo, ha convinto tutti

Alla ricerca di nuovi innesti con cui puntellare la propria batteria di esterni, la Roma deve fare i conti con l’accelerata impressa alla trattativa

Sebbene l’avventura di Juric sia iniziata soltanto da poche settimane, qualche indicazione di fondo sul modo con il quale il tecnico della Roma ha intenzione di lavorare sullo scacchiere tattico giallorosso è già possibile desumerla. Tra i diversi temi, ad esempio, è impossibile non menzionare quello riguardante le corsie esterne.

Non è un caso che negli ultimi giorni siano stati accostati con una certa insistenza ai giallorossi diversi profili per le fasce. Indipendentemente dalla situazione riguardante il futuro di Nicola Zalewski, infatti, la sensazione è che Ghisolfi non voglia farsi trovare impreparato, anticipando sul tempo eventuali innesti con cui rimpolpare il numero di frecce da scoccare sulle corsie laterali. E così – in un mosaico piuttosto variegato – tra i tanti profili accostati alla Roma negli ultimi giorni, era emerso con forza anche quello di Ola Aina. Profilo potenzialmente gradito a Juric, l’ex esterno del Torino milita ora in Premier League nelle file del Nottingham Forest, al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2025 che non è stato ancora rinnovato.

Calciomercato Roma, dalla Nigeria: il Nottingham Forest accelera per il rinnovo di Ola Aina

Proprio la questione riguardante il possibile rinnovo di Ola Aina con il Nottingham Forest è al centro dell’ultima indiscrezione riportata da Soccernet.ng. Entusiasta dell’apporto dell’esterno nigeriano, il club inglese starebbe spingendo molto per trovare la quadra e chiudere positivamente la pratica rinnovo.

Titolare inamovibile dello scacchiere tattico di Nuno Espirito Santo, il classe ’96 si sta ritagliando un ruolo da protagonista anche con la maglia della Nigeria. Versatilità e affidabilità sono infatti due caratteristiche che hanno calamitato l’interesse di molti addetti ai lavori. Segnali di apprezzamento a cui, però, il Nottingham Forest è intenzionato a rispondere prontamente, accelerando le pratiche per il rinnovo di un calciatore che in punta di piedi è stato in grado di scalare le gerarchie. Inutile ribadire come l’eventuale rinnovo di Ola Aina complichi e non poco le eventuali chances della Roma di mettere le mani sul poliedrico esterno nigeriano in estate.