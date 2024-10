Incubo violazioni di bilancio: derby a suon di penalizzazioni in classifica

Violazioni di bilancio e nuovo incubo: il derby assume i contorni di una sfida a suon di penalizzazioni in classifica.

Nel mondo del calcio, spesso le questioni che più influenzano le squadre vanno oltre il terreno di gioco, toccando aspetti come il Fair Play Finanziario, che impone regole stringenti alle società per evitare squilibri economici. Il calcio è un fenomeno che abbraccia anche dinamiche esterne e sociali, come testimoniano i recenti eventi che hanno visto coinvolti gli ultras di Inter e Milan.

Le tensioni extracalcistiche, gli scontri e l’influenza delle frange più estreme dei tifosi, mostrano come queste realtà possano avere impatti anche sulle squadre, costringendo le società a gestire situazioni delicate, sia sotto il profilo sportivo che legale. Parallelamente, in Premier League, la sostenibilità finanziaria è diventata un argomento sempre più urgente. Tra le squadre più note, il Manchester United è ora sotto stretta osservazione per un possibile superamento dei limiti imposti dal PSR (Profit and Sustainability Rules).

Incubo Fair Play Finanziario, momento sempre più delicato per il Manchester United

A tal proposito, nuovi tentativi di chiarezza per spiegare quanto sta accadendo tra le fila di una squadra che vive un momento complicato sul piano sportivo sono stati fatti dall’ex dirigente dell’Everton, Keith Wyness. Come si legge su Football Insider, quest’ultimo ha recentemente rivelato che il club rischia di incorrere in sanzioni se non riuscirà a qualificarsi per la Champions League di questa stagione.

Il contratto con Adidas, uno dei più remunerativi nel panorama calcistico, include una clausola che ridurrebbe i guadagni del club di 10 milioni di sterline all’anno, qualora non riuscisse a raggiungere le competizioni europee più prestigiose. Secondo Wyness: “Se non vengono raggiunti i livelli concordati per garantire visibilità al marchio sponsor, è normale che scattino delle penalizzazioni“.

Inoltre, ha sottolineato che il club sta già navigando in acque pericolose, essendo vicino al limite del PSR, che impone una perdita massima di 105 milioni di sterline in tre anni. La situazione del Manchester United mette in luce come decisioni prese negli anni passati, come le spese esorbitanti per giocatori e ingaggi, ora stiano presentando il conto.