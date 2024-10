Balotelli in Serie A, cifre clamorose: ora è UFFICIALE

Balotelli in Serie A, spuntano le cifre clamorose: ecco anche la Roma. Gli ultimi aggiornamenti sull’attaccante svincolato.

Mario Balotelli, dopo anni trascorsi lontano dai campi della Serie A, potrebbe essere a un passo dal ritorno nel campionato italiano. A 34 anni, Super Mario è libero da vincoli contrattuali dopo l’esperienza al Sion in Svizzera e ha rifiutato numerose offerte dall’estero, ribadendo il suo desiderio di ritornare a giocare in Italia. In diverse interviste recenti, ha dichiarato di essere pronto a dimostrare di poter ancora fare la differenza in Serie A, nonostante le critiche ricevute nel corso della sua carriera.

Due squadre si sono mosse concretamente per assicurarsi le sue prestazioni: il Genoa, guidato da Alberto Gilardino, e il Torino, che cerca un sostituto per l’infortunato Duván Zapata. I rossoblù hanno già avviato delle trattative, sfruttando i contatti diretti tra Balotelli e Gilardino, suo ex compagno di squadra.

Balotelli in Serie A, spuntano anche le quote clamorose: dal Genoa alla Roma

Anche il Torino sembra interessato a riportare Balotelli in Italia, offrendo al giocatore un ruolo di primo piano nel loro attacco. Dopo una carriera fatta di grandi exploit ma anche di momenti complicati, Balotelli appare deciso a dimostrare che può ancora lasciare il segno nel calcio italiano.

Le sue ultime esperienze in Turchia e in Svizzera non hanno spento la sua passione per il calcio di casa, e molti osservatori si chiedono se questo potenziale ritorno possa rappresentare l’occasione per chiudere la carriera in Serie A con il botto. Proprio su un suo possibile ritorno in Serie A arrivano indicazioni di non poco conto da parte delle quote Sisal, che parrebbero favorire proprio scenari come quelli su citati, legati a Genoa e Torino.

In particolar modo, un approdo in Liguria è quotato a 1.70, mentre uno al Torino a quota 3.00. Da segnalare anche le quotazioni di scenari inattesi e, anche in termini di scommesse, ben più improbabili, quali quelli di un approdo al Milan, all’Inter, alla Juve, al Napoli o alla stessa Roma: in questi ultimi casi la vittoria è quotata ben 33 volte l’importo scommesso!