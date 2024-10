Friedkin scatenati: clamoroso ritorno prima di Mourinho

Friedkin scatenati, ma non sul fronte Roma. Il pensiero della proprietà americana sembra infatti rivolto oltre Manica. Verso l’Everton.

La Roma del calcio, la Roma giallorossa è oggi, più che mai, la famiglia Friedkin. La proprietà americana, con i suoi progetti espansionistici nel calcio continentale, ha guadagnato le prime pagine dei media, sportivi ed economici.

E mentre la prima squadra giallorossa approfitta della sosta per riordinare le idee in vista della ripresa del campionato, le notizie riguardanti i nuovi progetti del gruppo americano proprietario della società giallorossa, suscitano le reazioni più diverse in chi le legge o le ascolta. Dalla rabbia all’indifferenza che sfocia fino all’incredulità, ascoltando le ultime news provenienti da oltre Manica. Il Gruppo Friedkin ha da qualche settimana annunciato l’accordo per l’acquisto del secondo club di Liverpool, l’Everton. La famiglia americana h investito nell’operazione circa 650 milioni di euro. Per il gruppo americano l’Everton rappresenta la terza società calcistica di proprietà, dopo la Roma ed il Cannes, che milita nella seconda divisione francese. Un altro investimento importante che potrebbe dare il via ad un profondo cambiamento interno al club di Liverpool. a cominciare da una nuova guida tecnica.

Friedkin scatenati. Ritorna Mou

Sean Dyche è l’attuale tecnico dell’Everton. I risultati del club non sono entusiasmanti al punto che footballfancast.com parla, senza mezzi termini, della concreta possibilità che il tecnico venga sostituito la termine della corrente stagione.

Diversi i nomi accostati ai Blues di Liverpool e tra questi un profilo che di certo sorprenderà i tifosi della Roma: José Mourinho. Esattamente l’ex tecnico della Roma, ora seduto sulla panchina turca del Fenerbahce, è dato in pole position per acquisire la guida dell’Everton. In caso di esonero di Sean Dyche, il suo posto verrebbe preso da David Moyes, che ritornerebbe così all’Everton. Il tutto, però, in attesa dell’arrivo dello Special One. Il fatto che i Friedkin abbiano già avuto Mourinho come tecnico della Roma, è visto infatti come un lasciapassare incondizionato. Vero è che i Friedkin conoscono molto bene Mourinho come tecnico e come tecnico lo hanno già esonerato bruscamente dalla capitale. I commenti post-esonero del tecnico portoghese, almeno quelle che possono essere riferiti, parlavano di una dirigenza di incompetenti. Una sorta di dilettanti allo sbaraglio.

Con tali precedenti appare dunque difficile che la famiglia Friedkin pensi nuovamente allo Special One per l’Everton. Anche se nel calcio mai dire mai: le fonti inglesi pensano a una possibile riappacificazione tra la famiglia Friedkin e Mourinho, che insieme hanno pur sempre vinto la prima edizione della Conference League.