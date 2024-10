Infortunio in Nazionale: torna subito a Milano

In attesa del ritorno del campionato, per una delle due squadre milanesi bisogna registrare una brutta notizia.

Questo inizio di stagione, di fatto, è stato caratterizzato da tantissimi infortuni. Basti pensare che tante squadre del nostro campionato dovranno fare a meno di loro giocatori importanti per tantissimo tempo. Gli esempi più recenti sono sicuramente il Torino e la Juventus.

Il club granata, infatti, dovrà fare a meno di Zapata, mentre la ‘Vecchia Signora’ non potrà contare del suo perno principale difensivo: Bremer. Ma questi infortuni non sono capitati solo in Italia.

Due campioni d’Europa, di fatto, hanno dovuto fermarsi per colpa di due gravi infortuni, ovvero Rodri del Manchester City e Carvajal del Real Madrid. Nel frattempo, proprio in questi minuti, bisogna registrare una brutta notizia per una delle due squadre della città di Milano.

Milan, Samuel Chukwueze sta per tornare per colpa di un infortunio al ginocchio: ecco tutti i dettagli

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X dal giornalista PoojaMedia, infatti, Samuel Chukwueze ha lasciato la Nazionale nigeriana per colpa dell’infortunio riportato al tendine del ginocchio riportato subito dopo il match contro la Libia.

Samuel Chukwueze, dunque, tornerà nelle prossime ore a Milano, dove sarà valutato dai dottori del Milan per capire l’entità del suo infortunio. Nelle prossime ore, quindi, ci saranno sicuramente degli aggiornamenti importanti sulle condizioni dell’attaccante esterno della nazionalità nigeriana.