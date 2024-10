Niente Roma: firma a zero con la rivale

Calciomercato Roma, niente Serie A e firma a zero con la rivale. Ecco come stanno le cose, gli ultimi aggiornamenti.

Negli ultimi sviluppi in casa Roma, Artem Dovbyk si è affermato come uno degli acquisti più importanti della sessione estiva. Dopo una partenza in salita, l’attaccante ucraino ha iniziato a mostrare il suo valore, segnando quattro gol tra Serie A ed Europa League nelle sue ultime partite.

La sua capacità di combinare velocità e presenza fisica in area di rigore lo ha reso un punto fermo della formazione di Juric, che conta su di lui per garantire una continuità offensiva che è mancata nelle prime settimane della stagione.

Come alternativa a Dovbyk, Eldor Shomurodov rimane a disposizione della squadra. Nonostante il suo impiego sia stato finora limitato, l’attaccante uzbeko può offrire opzioni diverse, soprattutto nelle rotazioni per gestire l’intenso calendario stagionale. Shomurodov potrebbe essere utile nelle competizioni europee o per dare riposo a Dovbyk in Serie A.

Calciomercato Roma, Depay tra Siviglia e Arabia Saudita: le ultime

La posizione dell’ex Genoa, come si ricorderà, è cambiata soprattutto negli ultimi giorni di mercato, quando la disponibilità e la dedizione palesata con l’Empoli e negli allenamenti con De Rossi aveva alla fine portato il club a valutare la sua permanenza come centravanti di riserva.

Fino a quel momento, non erano mancate voci e interessi su diversi giocatori che potessero eventualmente alternarsi a Dovbyk, aumentando la qualità e la quantità di scelte nella zona offensiva giallorossa. Tra i vari, era emerso anche quello di Memphis Depay che, a pochi mesi di distanza dal suo approdo in Brasile, si trova a vivere una situazione pressoché delicata.

L’olandese, infatti, potrebbe presto rescindere il suo contratto con il Corinthians a causa di una crisi finanziaria che ha ridotto drasticamente il suo stipendio. Inoltre, il rendimento dell’olandese non è stato all’altezza delle aspettative, spingendolo a considerare nuove opportunità. Uno dei principali candidati per ingaggiarlo è il Siviglia FC, che potrebbe garantirgli una nuova avventura in Europa. Questa possibilità lo attrae, poiché gli permetterebbe di dimostrare ancora il suo talento nei massimi campionati.

Tuttavia, alcune squadre saudite, tra cui l’Al-Nassr, sono interessate a Depay, offrendo condizioni economiche molto vantaggiose. La decisione sul suo futuro non sarà semplice: Depay dovrà scegliere tra continuare a competere ad alti livelli in Europa o accettare l’opportunità di giocare in Arabia Saudita accanto a Cristiano Ronaldo.