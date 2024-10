Da Milano a Torino: l’Inter lo cede subito

L’Inter sta prendendo in considerazione l’idea di spedire subito un suo giocatore a Torino: la trattativa potrebbe concretizzarsi a gennaio

Simone Inzaghi ha avuto sinora un grande margine di manovra in attacco e la vena realizzativa di Thuram sta aiutando tutta la squadra. C’è però, tra quelli che giocano meno, chi vorrebbe avere più spazio e potrebbe essere accontentato.

Con 16 gol all’attivo l’Inter in questo momento è il miglior attacco della nostra Serie A. Il secondo posto della squadra di Inzaghi passa dalla vena realizzativa delle sue punte, con Thuram che guida la classifica dei marcatori assieme a Retegui (7 centri a testa). Finora per tenere il ritmo del Napoli ai nerazzurri è mancata solo un pizzico di solidità difensiva, come dimostrato nella dolorosa sconfitta con il Milan nel derby. Tra l’altro il rendimento offensivo dei campioni d’Italia in carica può solo che aumentare non appena Lautaro Martinez tornerà al massimo della forma. L’argentino per ora è andato a sprazzi, non avendo potuto preparare al meglio questa stagione a causa dei tanti impegni avuti la scorsa estate con la nazionale in Copa America.

Anche le seconde linee, Taremi su tutti, hanno mostrato quel giusto atteggiamento ogni volta che sono stati chiamati in causa e stanno dando il loro contributo. Lo stesso Arnautovic sembra stare fisicamente meglio di qualche mese fa, ma ha avuto davvero poco spazio per farsi vedere. Per lui il futuro potrebbe essere lontano da San Siro.

L’Inter potrebbe salutare Arnautovic a gennaio: il Torino lo vuole come sostituto di Zapata

Secondo quanto riportato dal sito di SportMediaset, Arnautovic è finito nel mirino del Torino. La squadra di Vanoli, partita fortissimo in campionato nelle prime giornate, deve fare i conti con il grave infortunio accusato da Duvan Zapata, che si è rotto proprio contro i nerazzurri il legamento crociato anteriore, il menisco mediale e il menisco laterale.

Per sopperire alla sua assenza i granata starebbero pensando proprio ad Arnautovic, profilo esperto e di ottima qualità, come dimostrato anche ai tempi del Bologna. Vanoli lo vorrebbe a gennaio per impostare la squadra su di lui, ma resterà da capire se l’Inter deciderà di liberarsene. Come alternative si sono fatti i nomi di Simeone, Nzola o Kouamé. Vedremo chi sarà a spuntarla.