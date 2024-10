Dal Milan alla Roma: ribaltone e nuovo bomber

Per la Roma, in attesa del ritorno al campionato, bisogna registrare delle importanti novità di calciomercato.

Archiviato questo weekend, di fatto, è iniziato il vero countdown per il ritorno del campionato italiano. Una volta che sarà terminata la gara di questa sera tra l’Italia ed Israele, infatti, la luce dei riflettori tornerà tutta verso i club di Serie A.

Anche perché nel prossimo turno ci sono due scontri diretti che potrebbero dire molto sul proseguimento dell’intero campionato, ovvero Juventus-Lazio e Roma-Inter. I giallorossi, dopo aver pareggiato contro il Monza di Alessandro Nesta, sono attesi dalla difficile sfida contro i campioni d’Italia in carica.

La Roma, dunque, dovrà cercare di battere l’Inter per tentare di riprendere la propria corsa in campionato, considerando che ora è al nono posto. Tuttavia, in attesa della sfida contro i nerazzurri, bisogna registrare delle novità di calciomercato che riguardano anche il Milan dell’ex Paulo Fonseca.

Calciomercato, il Milan potrebbe scaricare Abraham per arrivare a Jonathan David del Lille: i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, il Milan sarebbe sempre più intenzione a gettare le proprie fish per prendere Jonathan David. Anche perché il contratto di quest’ultimo con il Lille scadrà il prossimo 30 giugno. Tuttavia, oltre al team meneghino, sul canadese bisogna registrare squadre europee importanti: il Barcellona, l’Atletico Madrid e più di un club della Premier League.

Con il possibile arrivo di Jonathan David, però, potrebbe ritenersi già conclusa l’esperienza di Tammy Abraham al Milan. L’ex Chelsea, infatti, è arrivato la scorsa estate dalla Roma e potrebbe già lasciare i colori rossoneri. I dirigenti milanisti, di fatto, non vorrebbero farsi scappare l’occasione di prendere a zero l’attaccante canadese del Lille.