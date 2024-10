Roma in ansia per Dovbyk: arriva l’annuncio UFFICIALE

La Roma giocherà domenica prossima contro l’Inter, ma prima bisogna registrare degli importanti aggiornamenti sulle condizioni di Artem Dovbyk.

La Roma di Ivan Juric, una volta terminata questa sosta per lasciare spazio ai vari impegni delle varie nazionali, è attesa da una gara di campionato molto difficile. I giallorossi, infatti, ospiteranno domenica 20 ottobre allo Stadio Olimpico l’Inter di Simone Inzaghi campione d’Italia in carica.

Tuttavia, al netto delle grosse difficoltà che porta con sé una partita contro la ‘Beneamata’, la Roma deve cercare di portare dei punti a casa. Dopo il pari con il Monza, anche se c’è stato un netto miglioramento dal punto di vista della prestazione, la squadra giallorossa è infatti scivolata al nono posto in classifica.

Il distacco dal quarto posto, dove adesso c’è la Lazio di Marco Baroni, è ancora solo di tre punti, ma la Roma non può assolutamente permettersi di allontanarsi ancora di più dal suo obiettivo stagionale: qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Proprio per questo motivo, e non solo, c’è ovviamente tantissima attenzione sulle condizioni di Artem Dovbyk.

Infortunio Dovbyk, le parole del ct dell’Ucraina: “Piccolo infortunio, spero che possa essere a disposizione”

Il centravanti di Ivan Juric, infatti, non ha svolto l’allenamento di rifinitura di ieri per la gara di questa sera della sua Ucraina e la Repubblica Ceca. Questa notizia, ovviamente, ha fatto tremare tutti i tifosi giallorossi. Tuttavia, a rincuorare la piazza romanista, sono arrivate le dichiarazioni in conferenza stampa del ct ucraino, ovvero Serhij Rebrov: “Dovbyk? Ha avuto un piccolo infortunio, ma spero che possa essere a disposizione”.

Queste parole, di fatto, della guida tecnica dell’Ucraina sono sicuramente delle ottime notizie per la Roma. Dovbyk, quindi, dovrebbe esserci per la gara di domenica prossima contro l’Inter di Simone Inzaghi. Paulo Dybala e Stephan El Shaarawy, invece, sono al lavoro per rispondere presente alla convocazione di Ivan Juric.