‘Stop’ prima di Roma-Inter, esce dal campo zoppicando: ecco gli ultimi aggiornamenti relativi a quanto accaduto in Italia-Israele.

La settimana in casa Roma è stata caratterizzata da un clima teso e da diverse riflessioni, specialmente in vista della prossima partita contro l’Inter il 20 ottobre. La squadra giallorossa arriva a questo incontro cruciale dopo un periodo altalenante, segnato dal pareggio contro il Monza, che ha messo in luce le difficoltà a mantenere una continuità di rendimento.

Parte dei problemi risiede nei vari infortuni che hanno colpito giocatori chiave come Paulo Dybala, limitando il potenziale della squadra. Al contempo, si discute del futuro di Lorenzo Pellegrini, il cui rinnovo contrattuale appare sempre più incerto. Per quanto riguarda la Nazionale, stasera l’Italia ha affrontato Israele nella gara di Nations League a Udine.

Frattesi zoppica dopo il pestone, ecco cosa è successo in Italia-Israele

Tra i temi della gara, vinta dalla Nazionale italiana per 4 a 1, si registra anche la sempre maggiore centralità di Davide Frattesi, che si sta affermando come una delle pedine più importanti dell’Italia. Il centrocampista, dopo il passaggio all’Inter, ha mantenuto un livello di prestazioni eccellente, soprattutto con la Nazionale e in un’Inter dove ha sempre apportato un nobile contributo, pur non figurando tra i titolari indiscussi.

La sua capacità di inserimento e la velocità nelle transizioni offensive sono diventate elementi fondamentali per il gioco di Spalletti. Ciò giustifica, dunque, anche la momentanea apprensione generata da quella che pareva essere una potenziale problematica di ben più ampio conto del centrocampista dell’Inter.

Dopo essere andato in goal, infatti, l’ex Sassuolo si è accasciato per dei problemi alla caviglia sinistra: rialzatosi poco dopo, Frattesi ha iniziato a zoppicare. All’87esimo minuto, Luciano Spalletti ha deciso di farlo uscire dal campo, al suo posto Buongiorno. In attesa di aggiornamenti, non parrebbero esserci i presupposti di grande apprensione in casa nerazzurra per le sue condizioni, anche in vista di una ormai sempre più vicina partita con la Roma.