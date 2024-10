Cristante via dalla Roma. Si avvicina la grande sfida contro l’Inter di Simone Inzaghi, ma è ancora il mercato a dettare la sua legge.

Lo Stadio Olimpico è pronto a riaprire le sue porte al campionato ed alla Roma. L’appuntamento è da segnare sul calendario poiché sul prato romano giungerà la formazione campione d’Italia, l’Inter di Simone Inzaghi. Per anni tecnico della Lazio.

Una sfida nella sfida in una domenica sera che potrebbe dare responsi decisivi per il prosieguo della stagione giallorossa. Dopo soltanto quattro giornate è arrivato il benservito a Daniele De Rossi. Una sconfitta della Roma contro i nerazzurri segnerebbe l’addio ad Ivan Juric dopo altre quattro giornate? Il tecnico croato può fare tuti gli scongiuri del caso. Intanto a Trigoria prova il miglior undici da schierare contro i campioni in carica. Le buone notizie provenienti dal ritiro ucraino hanno fatto smaltire in fretta la grande paura per Artem Dovbyk. Il gigante ucraino sarà della sfida ed al centro dell’attacco giallorosso.

Cristante via dalla Roma. I numeri parlano chiaro

Mentre si avvicina la sfida contro l’Inter, si addensano nuove nubi di mercato su un giocatore della Roma: Bryan Cristante.

Arrivato a Roma nel 2018, il centrocampista della Roma e della nazionale azzurra, classe 1995, a giugno del 2023 ha prolungato il contratto con la società giallorossa fino al 30 giugno 2027. Eppure questo non sembra assicurargli un futuro sicuro in maglia giallorossa. Almeno stando a quanto rivelano i numeri della Sisal. Per quanto riguarda Bryan Cristante, infatti, la sua cessione è quotata a 5. Un ‘Pokerissimo’ calato sul tavolo dei dirigenti giallorossi. Una quota che ritiene pertanto possibile un suo addio alla Roma. E mentre la formazione giallorossa si prepara per il ritorno del campionato, le voci di mercato continuano ad aleggiare su Trigoria.