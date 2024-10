Verdetto definitivo in arrivo: Dybala nuovo acquisto

In attesa di risvolti ufficiali, il club ha cominciato a muovere passi importanti: Dybala possibile suggestione. Ecco cosa sta succedendo

In procinto di tornare in gruppo e preparare nel migliore dei modi il big match in programma domenica sera contro l’Inter, Dybala sta continuando a calamitare l’attenzione mediatica anche per le tante voci riguardanti il suo futuro.

Negli ultimi giorni il numero 21 della Roma è stato accostato con sempre più insistenza al Galatasaray che, secondo quanto riferito dalla Turchia, sarebbe pronto a stringere i tempi, formalizzando un’offerta già a gennaio. Uno scenario che, sebbene fino a questo momento non abbia avuto conferme, è comunque da monitorare con attenzione. Se non altro per la qualità del calciatore in questione e per l’irresistibile effetto domino a cui la sua cessione potrebbe spalancare le porte. Del resto i colloqui per il rinnovo di Dybala sono attualmente in stand by. I realtà quello del prolungamento è un tema che potrebbe neanche essere toccato, visto che nel contratto della ‘Joya’ è inserita una clausola con rinnovo automatico in caso di raggiungimento di un determinato numero di presenze. Con un futuro ancora tutto da decifrare, dunque, non è escluso che Dybala possa finire al centro di un interessante domino internazionale.

Calciomercato Roma, tentazione argentina per il West Ham: Soulé o Dybala per il post Paquetá

Ed è a quest’altezza che è possibile tirare in ballo il West Ham che deve fare i conti con la grana Paquetá. Accusato di cattiva condotta dalla FA, il brasiliano potrebbe ricevere una squalifica a vita che, nel caso in cui si dovesse materializzare, obbligherebbe gli Hammers ad intervenire prontamente sul mercato. A riferirlo è Football Insider, che svela come il club inglese non abbia alcuna intenzione di farsi trovare impreparato, lavorando con largo anticipo per l’eventuale erede di Paquetá.

Stando così le cose, occhio alle possibili sorprese. I londinesi, infatti, potrebbero bussare proprio in casa Roma per preparare il terreno per un grande acquisto dalla cintola in su. Laddove dovesse essere comminata la lunga squalifica a Paquetá, ad esempio, il West Ham potrebbe cominciare a sondare il terreno per capire la fattibilità dell’operazione Dybala, ma non solo. Ricordiamo, infatti, che uno dei calciatori che il club inglese aveva deciso di puntare con più efficacia in estate è stato Matias Soulé, che ha poi scelto di vestire la maglia giallorossa. Nonostante il futuro dell’argentino in maglia giallorossa non appaia in discussione, non sembra inverosimile pensare che gli Hammers bussino nuovamente alle porte dell’ex Juventus per sondarne le intenzioni. Ad ogni modo resta piuttosto difficile pensare che la Roma possa decidere di privarsi di uno dei due argentini a gennaio. A meno di clamorosi colpi di scena…