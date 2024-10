Mercato Roma stravolto, UFFICIALE: legamenti rotti e stagione finita

Mercato Roma stravolto: UFFICIALE, un altro legamento crociato è saltato. E adesso i giallorossi devono pensare ad un’altra soluzione

Un altro infortunio. Questa volta, fortunatamente, non parliamo di un giocatore della Roma. Ma parliamo di un giocatore che la Roma, come vi abbiamo riportato, aveva messo nel mirino. Ma in questo modo, ovviamente, salta tutto. Non sono un altro ginocchio che conferma una questione importante: si gioca tanto, troppo. E i problemi fisici arrivano senza guardare in faccia nessuno.

Partiamo, comunque, dal comunicato ufficiale che il Lille ha emesso nel corso di queste ore: “Martedì 15 ottobre, il nostro terzino Tiago Santos ha riportato un infortunio al ginocchio sinistro, verificatosi durante l’allenamento. Secondo gli esami effettuati, il giocatore soffre della rottura del legamento crociato anteriore, che richiederà un intervento chirurgico nei prossimi giorni. L’indisponibilità di Tiago Santos, 22 anni, sarà di diversi mesi. Il LOSC trasmette tutte le sue forze al suo giocatore e lo sosterrà il più da vicino possibile per il suo recupero migliore e più veloce”.

Mercato Roma stravolto, Tiago Santos fa saltare il banco

Il profilo del portoghese, classe 2002, che aveva una valutazione di mercato di una quindicina di milioni di euro, era assai seguito dentro le segrete stanze di Trigoria, dove si prendono le decisioni. Ma non solo, nei giorni scorsi si è parlato anche di Milan, soprattutto, e di Juventus: bene, tutte e tre i club, almeno per gennaio, dovranno pensare ad altre soluzioni.

Santos, terzino destro, che potrebbe anche giocare in una posizione più avanzata, sarebbe stato un elemento assai importante per Juric che, in quella zona del campo, può contare al momento solamente su Celik. Il turco è in grado di giocare sia come terzino in una ipotetica difesa a quattro – al momento accantonata – come braccetto di destra a tre (ma lì la Roma è coperta), ma soprattutto come quinto di centrocampo dove il tecnico croato lo sta effettivamente impiegando. Ma è l’unico come detto, tutti gli altri non offrono garanzie e anche l’infortunio di Saelemakers ne ha tolto un altro dai giochi. Santos semrbava una soluzione importante, ma purtroppo non sarà così.