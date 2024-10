I Friedkin gli danno il benservito: Juventus sbloccata in una mossa

Il ritorno dall’infortunio potrebbe creare le premesse per il suo addio: la Roma e la Juventus come spettatrici interessate, così cambia tutto

Nel primo pomeriggio era suonato l’allarme in casa Roma, in ansia per le condizioni di Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino, però, ha regolarmente svolto la seduta di allenamento e – salvo clamorosi colpi di scena – guiderà l’attacco che avrà il compito di far male all’Inter nella sfida dell’Olimpico in programma domenica sera alle 20.45. A prendersi la scena, però, sono anche le indiscrezioni riguardanti l’acquisto di un calciatore che nelle idee di Juric sarebbe l’ideale vice Dovbyk.

Sotto questo punto di vista le idee non mancano, molte delle quali portano in Premier League. Nel campionato d’Oltremanica, infatti, attualmente milita un calciatore sondato in tempi e in modi diversi dalle parti di Trigoria. Ci stiamo riferendo a Beto, sondato dalla Roma e finito nel mirino anche della Juventus. Reduce da una stagione tutt’altro che appariscente, l’ex bomber dell’Udinese ha infatti cominciato a guardarsi intorno. Sebbene alcune indiscrezioni rimbalzate dall’Inghilterra avessero riferito della totale chiusura da parte dell’Everton all’ipotesi di cedere il proprio attaccante, la sensazione è che le prossime settimane potrebbero regalare sorprese interessanti.

Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: le condizioni per l’addio di Beto all’Everton

A tal proposito, sono arrivate anche le parole di Graeme Bailey che, intervistato ai microfoni di Everton.News, non ha affatto chiuso le porte alla partenza di Beto a gennaio. Il club inglese, infatti, potrebbe decidere di privarsi dell’ex bomber dell’Udinese soprattutto se l’attaccante albanese dovesse riuscire a ritagliarsi un ruolo da autorevole protagonista.

Ecco quanto riferito da Bailey: “Mi è stato detto che l’Everton prenderebbe in considerazione l’uscita di Beto a a gennaio nel caso in cui qualche club manifestasse interesse. Sperando di far rientrare Armando Broja nei prossimi mesi, quindi potrebbe esserci spazio per far uscire Beto”. Ricordiamo che anche allo stato attuale la titolarità di Beto non è affatto assicurata, vista la presenza di Calvert Lewin. La sensazione, dunque, è che in un senso o nell’altro le prossime settimane risulteranno assolutamente decisive: Juve e Roma continuano a monitorare lo scenario, pronte a sfruttare eventuali occasioni con cui piazzare l’affondo decisivo.