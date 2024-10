Cessione improvvisa Dybala-Roma: rilancio galeotto e nuova svolta

Nuove indiscrezioni sul futuro di Paulo Dybala: hanno definitivamente messo nel mirino l’attaccante numero 21 della Roma. Non si torna più indietro

Paulo Dybala sta scaldando i motori. Il rientro dall’infortunio dell’attaccante argentino ha rispettato le tabelle di marcia. Il numero 21 è ritornato ad allenarsi il gruppo e si candida per una maglia da titolare in vista del big match contro l’Inter.

Oltre alla sempre più probabile titolarità in vista della gara dell’Olimpico di domenica sera, però, la ‘Joya’ è finito sulla cresta dell’onda negli ultimi giorni anche per le tante voci riguardanti il suo futuro. Legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2025 che potrebbe essere allungato automaticamente al raggiungimento di determinate condizioni, Dybala sarebbe divenuto il principale oggetto del desiderio del Galatasaray. Almeno questo è ciò che rimbalza dalla Turchia dove in tempi e in modi diversi hanno accostato l’attaccante della Roma al club di Istanbul. In realtà i sondaggi esplorativi del club turco sarebbero andati oltre e potrebbero creare i presupposti per intavolare l’affare già a gennaio.

Calciomercato Roma, dalla Turchia: il Galatasaray vuole stringere i tempi per Dybala

A riferirlo è il portale turco Haberaktuel, che svela come il Galatasaray sia assolutamente determinato a perfezionare l’acquisto di Dybala già nella sessione invernale di calciomercato. Ricordiamo, però, che la Roma non ha alcuna volontà di svendere il proprio attaccante e non accetterà cifre inferiori alla valutazione che il club capitolino fa del suo attaccante.

Tuttavia, la fonte sopra citata rincara la dose, rivelando come le chances di una permanenza di Dybala alla Roma siano ridotte al lumicino. Addirittura ci sarebbero possibilità concrete che la trattativa tra l’argentino e il Galatasaray vada in porto a gennaio. Staremo a vedere se effettivamente il ping pong Roma-Turchia si materializzerà o meno in questi termini: Dybala al momento è concentrato sul prosieguo di una stagione nella quale vuole interpretare ancora una volta il ruolo di attore protagonista.