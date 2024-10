Voce grossa Friedkin: hanno scritto alla federazione

Voce grossa dei Friedkin: gli americani hanno deciso di prendere l’iniziativa insieme ad altri club. Ecco il motivo

Vogliono una modifica i Friedkin. Vogliono avere la possibilità di investire nel club senza stare più di tanto a pensare a quelle che sono le regole del Fair Play Finanziario.

Questi paletti hanno giocato brutti scherzi sin dal momento in cui gli americani sono entrati nella Roma. Accordi che non hanno permesso di investire forse qualcosa in più di quanto si poteva fare. Una situazione che, adesso, Dan e Ryan, si potrebbero ritrovare di fronte anche in Inghilterra. Sappiamo infatti che hanno preso le redini dell’Everton, trovando un accordo per l’acquisizione del club. Ma sappiamo altrettanto bene che, al di là della Manica, le regole sono stringenti.

Voce grossa dei Friedkin: vogliono cambiare le regole

Lo sanno i tifosi della squadra blu di Liverpool che nella passata stagione, per via di alcune scelte societarie, si sono ritrovati con dei punti di penalizzazione da scontare in campionato. Una situazione di classifica che ad un certo punto si era fatta assai complicata: poi è comunque arriva la salvezza, e nell’estate appena trascorsa la possibilità di questo investimento dei Friedkin che dopo un poco hanno deciso di fare il passo.

Adesso, secondo le informazioni che sono state riportate da FootballInsider, viene spiegato che i Friedkin, insieme ad altre società del massimo campionato inglese, cercheranno una maggiore flessibilità appunto sul FPF che possa dare la possibilità di investire intanto nel club senza andare incontro a delle sanzioni, ma anche la possibilità di trovare nuovi accordi di sponsorizzazione per riuscire a dare una risollevata ad una squadra che ha dei problemi strutturali importanti e che anche quest’anno, a quanto pare dopo l’avvio della stagione, lotterà per la salvezza. I Friedkin in prima linea, insomma, per cercare di modificare le regole.