Dalla Roma al Barcellona: firma a gennaio e tradimento immediato

La Roma giocherà domani sera contro l’Inter una partita delicata, ma prima bisogna segnalare delle grosse novità di queste ultime ore in sede di calciomercato.

Dopo la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, il campionato di Serie A è tornato sotto la luce dei riflettori. Anche perché l’ottavo turno presenta subito due scontri diretti, ovvero Juve-Lazio e Roma-Inter.

Gli uomini agli ordini di Ivan Juric, dunque, hanno di fronte a sé una gara molto difficile, ma che comunque dovranno cercare di vincere. La Roma, dopo il pareggio rimediato a Monza prima della sosta del campionato, è infatti scivolata al nono posto in classifica con tre punti di svantaggio dalla Lazio quarta.

Proprio per evitare di perdere ulteriore terreno dalla zona Champions League, dunque, la Roma non può assolutamente permettersi di non fare punti contro l’Inter di Simone Inzaghi. Tuttavia, in attesa della sfida di domani dello Stadio Olimpico contro il team meneghino, in casa giallorossa bisogna registrare delle grosse novità di calciomercato.

Calciomercato Roma, il Barcellona sta seguendo Leandro Paredes: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘elgoldigital.com’, infatti, il Barcellona ha messo nel proprio mirino Leandro Paredes. Il club blaugrana, dunque, sta cercano di prendere per il prossimo mercato di gennaio un altro play che possa giocarsi il posto con Gavi e l’olandese de Jong.

Leandro Paredes, considerando che è in uscita dalla Roma, potrebbe rappresentare un colpo low cost per il Barcellona, anche se Flick vorrebbe prendere giocatori come Kimmick e Zubimendi. Nelle prossime settimane, dunque, sapremo sicuramente qualcosa in più sul futuro del centrocampista argentina, il quale è seguito attentamente anche dal Boca Juniors.