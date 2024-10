Il bomber da 28 reti stagionali fa volare la Juve: via libera per il vice Vlahovic

Molto attenta a valutare occasioni importanti in attacco, la Juventus dovrebbe trarre beneficio da un irresistibile effetto domino. Come cambiano le carte in tavola

Dopo aver metabolizzato il deludente pareggio casalingo ottenuto contro il Cagliari, la Juventus è chiamata immediatamente a risollevare la china in campionato per non perdere contatto con le posizioni di vertice. Sotto questo punto di vista, l’impegno casalingo contro la Lazio assume un ruolo di nevralgica importanza nel processo di crescita della compagine di Thiago Motta. Nel frattempo, però, Cristiano Giuntoli continua a tener vive diverse opzioni con cui provare a puntellare un organico che presenta lacune in alcuni reparti fondamentali.

A cominciare dall’attacco, dove ad esempio manca un vice Vlahovic che, per caratteristiche, potrebbe far tirare il fiato all’attaccante serbo. E non è un caso che – oltre a sondare con attenzione il mercato dei difensori per l’eventuale sostituto di Gleison Bremer – la ‘Vecchia Signora’ stia scandagliando con attenzione eventuali occasioni per l’attacco. Le idee di certo non mancano anche se per la Juventus non sarà facile riuscire a trovare gli incastri giusti. La volontà di andare incontro alle esigenze del proprio allenatore, infatti, si coniugano in maniera osmotica con le inevitabili riflessioni economico-finanziarie. Condizioni per le quali un colpo alla Kalimuendo, ad esempio, potrebbe assumere maggiore consistenza soprattutto in vista della prossima estate. Tuttavia, occhio alle sorprese.

Calciomercato Juventus, il Rennes ha già trovato l’erede di Kalimuendo

Non è un mistero che l’attaccante francese di proprietà del Rennes sia uno dei profili che intrighi maggiormente l’area tecnica bianconera. Del resto, il classe 2002 si sta mettendo in mostra a suon di prestazioni da capogiro che ne hanno fatto lievitare esponenzialmente la valutazione. Thiago Motta conosce molto bene le qualità di Kalimuendo, avendo potuto misurarne la crescita da vicino. Per far sì che la Juventus possa riuscire a mettere le mani su giovane bomber transalpino, però, diverse tessere dovranno essere sistemate.

Il Rennes, ad esempio, non ha alcuna intenzione di svendere quello che è a tutti gli effetti uno dei suoi gioielli più luminosi. La richiesta da 20 milioni di euro fatta trapelare nelle ultime settimane potrebbe subire drastiche oscillazioni verso l’alto nel caso in cui si creassero i presupposti per un’asta internazionale. Tuttavia, i rossoneri di Francia avrebbero già cominciato a cautelarsi. Secondo quanto riferito da jeunesfooteux.com, infatti, tra i profili monitorati dal Rennes come eventuale sostituto di Kalimuendo ci sarebbe Kevin Denkey. L’attaccante del Cercle Bruges nella scorsa stagione è riuscito a mettere a referto ben 28 reti. Un bottino di non poco conto, che il giovane bomber togolese è intenzionato a migliorare a suon di prestazioni importanti. Il Rennes segue la crescita di Denkey da molto vicino, consapevole che sarà molto difficile riuscire a trattenere Kalimuendo. Intanto, la Juventus osserva l’eventuale effetto domino. Sorniona.