Il maltempo ferma il campionato: UFFICIALE, gare rinviate

Proprio per questo weekend di campionato bisogna registrare una decisione ufficiale che ha davvero spiazzato tutti.

Le ultime due settimane sono state contraddistinte dagli impegni delle varie Nazionali. L’Italia di Luciano Spalletti, ovviamente, è stata quella più sotto la luce dei riflettori in questi giorni, visto che prima ha pareggiato 2-2 contro il Belgio e poi ha sconfitto Idraele con un netto 4-1.

Dopo il deludentissimo Europeo disputato la scorsa estate in Germania, almeno per il momento, la nostra Nazionale ha dato dei segnali molto incoraggianti. Quello che ci interessa, però, non è tanto la Nations League, ma la qualicazione ai prossimi mondiali.

Il nostro movimento, infatti, non può assolutamente permettersi di non disputare un altro Mondiale. L’attenzione di tutti, dunque, è ora rivolta verso i nostri club, ma bisogna anche segnalare la decisione di queste ultime ore di fermare un campionato a causa del maltempo.

La FIGC veneta ha annullato tutte le gare del campionato dilettante in programma in Veneto fino a domenica mattina

Come riportato dal portale ‘primadituttoverona.it’, infatti , la FIGC veneta ha disposto il rinvio delle partite del campionato dilettante in programma nella regione Veneto a causa del maltempo. Questa decisione, dunque, riguarda tutte le partite in programma fino a domenica mattina.

Il comunicato della FIGC veneta, inoltre, sottolinea che ogni altra possibile decisione sarà annunciata stesso nella giornata di oggi. Nelle prossime ore, dunque, ci saranno sicuramente delle novità.