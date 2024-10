L’Inter brucia la Juventus: offerta lampo da 24 milioni

Per battere una concorrenza che si preannuncia piuttosto folta, l’Inter è pronta a formalizzare la proposta giusta con cui anticipare anche la Juventus. La situazione

In una corsa ai primi posti che si preannuncia piuttosto equilibrata, il mercato di gennaio potrebbe rappresentare un autentico spartiacque, confermando o eventualmente ribaltando i rapporti di forza attualmente in essere. La sessione invernale – soprattutto per le big – ricoprirà anche un altro ruolo, tutt’altro che banale. Ragionando sul medio-lungo periodo, non sono pochi i club che hanno cominciato a tastare il terreno per portarsi in una posizione di vantaggio nella corsa ai calciatori con il contratto in scadenza nel 2025.

Ne sa qualcosa l’Inter, da sempre molto attenta a questi tipi di situazioni. Maestro dei colpi a parametro zero, Marotta ha cominciato a tessere una tela che già si presenta piuttosto articolata. Mentre in attacco uno degli obiettivi principali porta al nome di Jonathan David, in difesa piace e non poco Jonathan Tah. Per il difensore del Bayer Leverkusen, legato al club tedesco da un contratto in scadenza nel 2025 che non è stato ancora rinnovato, si potrebbe originare un vero e proprio duello internazionale. Sulle sue tracce, complice l’infortunio di Bremer, si è messa anche la Juventus, ma non solo.

Calciomercato Inter, Marotta fa sul serio per Tah: pronto un quadriennale

Come riferito da Team Talk, il Liverpool e il Bayern Monaco non avrebbero alcuna intenzione di starsene con le mani in mano, avendo già avviato contatti concreti per convincere Tah a sposare i rispettivi progetti. In un mosaico ancora tutto da comporre, la contro risposta dell’Inter non si sarebbe fatta attendere.

Con l’intento di bruciare sul tempo la concorrenza, infatti, i nerazzurri avrebbero già formalizzato all’entourage del calciatore un’offerta contrattuale fino al 2029 da sei milioni di euro annui. Un segnale importante quello dell’Inter che – se confermato – testimonierebbe l’importanza con la quale l’area tecnica nerazzurra considera l’eventuale acquisto di Tah. L’Inter è uscita definitivamente allo scoperto nella corsa al difensore del Bayer Leverkusen: staremo a vedere se, ed eventualmente in che modo, le altre pretendenti risponderanno.