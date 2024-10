Allegri al posto di Inzaghi: indizio esplosivo, sì allo sconto

Allegri al posto di Inzaghi, cifre già messe per iscritto: ecco gli ultimi aggiornamenti che interessano il tecnico dell’Inter e l’ex Juventus.

Nelle ultime settimane, sono emerse indiscrezioni secondo cui Simone Inzaghi, attualmente alla guida dell’Inter, sarebbe stato accostato al Manchester United. La panchina del club inglese è sotto i riflettori a causa delle recenti difficoltà, e il nome di Inzaghi è stato considerato uno dei papabili per un eventuale cambio di rotta.

Anche Massimiliano Allegri è finito al centro di speculazioni, venendo accostato sia allo United che al Milan, club che ha sondato anche la possibilità di ingaggiare Maurizio Sarri per il futuro. Intanto, Erik ten Hag si trova in una posizione sempre più traballante. Nonostante il successo della scorsa stagione con la vittoria della FA Cup, il Manchester United ha avuto un inizio di campionato disastroso, con tre sconfitte nelle prime sei partite. Questo ha inevitabilmente alimentato dubbi sulla permanenza del tecnico olandese.

Allegri al posto di Inzaghi, le cifre parlano chiaro: le ultime sulla panchina dello United

Ten Hag ha cercato di placare le polemiche, sottolineando che la società è ancora con lui e che le scelte strategiche sono condivise con la dirigenza. Tuttavia, il suo futuro rimane incerto.

Tra i possibili successori, spiccano nomi noti come Ruud van Nistelrooy, ex leggenda dei Red Devils e attualmente nello staff tecnico di Ten Hag, e Thomas Frank, allenatore del Brentford. Frank ha recentemente dichiarato di essere felice alla guida del club londinese, ma non ha escluso la possibilità di prendere in considerazione altre offerte in futuro.

Con il Brentford pronto a sfidare lo United proprio a Old Trafford, il nome di Frank ha guadagnato terreno nelle quote dei bookmaker. Da outsider, il tecnico danese è passato a essere uno dei favoriti per il posto, grazie al lavoro impressionante svolto con la sua squadra. Altri nomi accostati al ruolo sono Gareth Southgate e, di nuovo, Massimiliano Allegri, che resta tra i candidati più gettonati anche per il Milan.

In questa cornice di incertezza, la prossima partita contro il Brentford potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro di Ten Hag. Una nuova sconfitta rischierebbe di accelerare le decisioni della dirigenza, mentre una vittoria potrebbe concedere al tecnico olandese una tregua temporanea.

Un approdo di Inzaghi sulla panchina dello United è quotata 16/1, ossia circa 15 volte la posta in palio.