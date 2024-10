Roma-Inter, Juric non fa drammi ma ammette: “Non mi sono piaciuti”

Intervistato ai microfoni di DAZN, il tecnico della Roma Ivan Juric ha toccato diversi temi nella consueta intervista post partita

Non è il risultato che la Roma si auspicava di ‘strappare’, ma Ivan Juric non fa drammi e fissa i prossimi obiettivi, tenendosi quanto di buono fatto vedere dalla squadra ed evidenziando i margini di crescita di una squadra che ha messo in luce ancora una volta difetti strutturali.

Nella stringente disamina effettuata ai microfoni di DAZN, il tecnico giallorosso ha prima commentato la prestazione di squadra, salvo poi allargare la sua visione analizzando le prove di alcuni singoli: “Abbiamo avuto un approccio alla gara timoroso, non mi sono piaciuti i primi 15 minuti. Fino al gol abbiamo fatto bene, creando occasioni che non siamo riusciti a sfruttare. Abbiamo sbagliato troppo da un punto di vista tecnico: regalare un gol così è un vero peccato. Negli ultimi metri dobbiamo alzare il livello ed essere più pericolosi”.

Roma-Inter, Juric su Dybala: “Dobbiamo limitarle”

Juric ha poi confermato l’analisi fatta sulle tante corse all’indietro fatte da Dybala, che potrebbero costargli in termini di lucidità: “Ci devo lavorare tanto. Dobbiamo limitare le sue corse all’indietro, poteva essere molto più semplice: l’applicazione della squadra c’è ed è allucinante, dobbiamo scambiarci e correre meno”.

Poi la chiosa definitiva del tecnico della Roma: “L’unico modo per ricompattare l’ambiente sono i risultati. Il pubblico era contento per alcune cose, ma noi siamo chiamati a fare risultato senza troppe chiacchiere. Il modo con il quale giocano i calciatori è fantastico: se continueremo così, faremo risultati. I giocatori fischiati devono essere forti”.