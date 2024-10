Scelta definitiva, bomba prima di Roma-Inter: Dybala nuovo acquisto

Scelta definitiva, bomba prima di Roma-Inter. Arriva in prossimità della sfida di stasera la grande, ed inattesa, novità di mercato.

La Roma, il campionato ed il mercato che lancia i suoi continui segnali. Quanto poi siano veri è da dimostrare ma intanto arrivano ovunque. Trigoria inclusa.

La Roma di Ivan Juric, oggettivamente, sembra da altre faccende affaccendata. Una classifica che abbisogna di punti pesanti ed un ambiente che, dal canto suo, necessita di una boccata di ottimismo. Le voci del mercato si vestono spesso di abiti nuovi anche se, in molti casi, non fanno che riproporre vecchie ipotesi che il tempo ha lasciato per strada. E ritornano sulle pagine di giornali e siti specializzati notizie che parlano di trattative che si potrebbero avviare a breve e portare, in un batter d’occhio, ad una felice conclusione. La Roma, dal canto suo, non viene certo risparmiata da questo vociare incontrollato ed ecco che, puntuale, una nuova-vecchia notizia ritorna in auge. Il tempo stabilirà, ancor una volta, la sua fondatezza.

Scelta definitiva, bomba prima di Roma-Inter: Dybala ai saluti

Il profilo in questione ha conosciuto la nostra Serie A e ad alti livelli. Per nove anni ha indossato la maglia del Napoli fino all’estate del 2022 quando, in scadenza di contratto, Dries Mertens ha lasciato la società partenopea per approdare in Turchia, sponda Galatasaray.

Secondo quanto risulta a Fotomac, Mertens non proseguirà la sua avventura al Galatasaray. Se ne andrà alla fine della stagione. Il primo nome sulla lista della società turca, in vista della possibile sostituzione dell’attaccante belga, è il giallorosso Paulo Dybala. Il campione argentino non ha ancora lasciato il segno in questa stagione, ma da qui a pensare che lasci Roma, e la Roma, per la Turchia ed il Galatasaray, ce ne corre. La trattativa Galatasaray-Dybala periodicamente ritorna in circolo e viene riproposta dai media. In passato non ha trovato conferma alcuna. In futuro chissà. Non resta che attendere novità. Se ve ne saranno.