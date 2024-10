Verdetto fatale in arrivo: nuovo esonero in Serie A

Verdetto fatale in arrivo. I risultati dell’ultima giornata di Serie A appaiono sentenze inappellabili. Soprattutto per una società.

L’ottava giornata di Serie A potrebbe presentare il suo primo ‘salato’ conto. Ancora mancano all’appello alcuni risultati, ma quelli a nostra disposizione possono già bastare per un primo bilancio.

La vetta vede il Napoli di Antonio Conte primatista solitario con Inter, Juventus, Milan, Fiorentina ed Atalanta che inseguono raccolte in un fazzoletto di punti. Nelle alte sfere della classifica sorrisi e rimpianti si susseguono, alternativamente, con puntualità, senza lasciare eccesivi strascichi. La partita successiva può rimettere a posto le cose. Almeno per un un altro po’ di tempo. Dopo soltanto otto giornate è invece già incandescente la lotta per la salvezza. Nelle parti basse della classifica non si può scherzare con il fuoco. Alle prime difficoltà occorre porre immediato rimedio per non correre poi il rischio di vedere l’ultima posizione utile allontanarsi irrimediabilmente. E dopo otto giornate vi sono già società che si stanno domandando se sia il caso o meno di cambiare tecnico. Una su tutte.

Verdetto fatale in arrivo. Il Lecce esonera Gotti

Lecce-Fiorentina 0-6 e Venezia-Atalanta 0-2. Non sono soltanto due risultati. Hanno tutta l’aria di essere due sentenze. Non solo e non tanto per le squadre, quanto per i due tecnici.

Se in casa Venezia, ultimo in classifica con 4 punti, raccolti dopo otto giornate, si valuta attentamente la posizione di Eusebio Di Francesco, dalle parti di Lecce la situazione non è certo migliore. I salentini, 5 punti in classifica, sono reduci dal fresco ‘cappotto’ interno subito contro la Fiorentina di Raffaele Palladino. Orazio Accomando su X ci mette al corrente riguardo la posizione del tecnico dei giallorossi, Luca Gotti. Il tecnico è in bilico e la società pugliese sta valutando possibili sostituti. Tra i papabili anche l’ex tecnico dell’Udinese, Gabriele Cioffi. La Serie A inizia ad emettere le sue prime sentenze. Forse già inappellabili.