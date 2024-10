Pazienza finita, hanno detto basta: bye bye Roma

Roma, hanno definitivamente detto basta: la presa di posizione è stata immediata. Ormai non si torna più indietro: l’Olimpico non perdona

Pur creando qualche difficoltà all’Inter, la Roma non raccoglie neanche un punto dal confronto con la compagine di Juric, trafitta dal sigillo di Lautaro Martinez. Decisivi gli errori commessi dai giallorossi in occasione del gol subito, dove prima Zalewski e poi Celik hanno contribuito a consegnare un cioccolatino che il capitano nerazzurro non si è fatto troppi problemi a scartare.

Oltre all’errore in fase di disimpegno che ha spianato la strada alla ripartenza di Frattesi, Zalewski si è però reso protagonista di altre sbavature degne di nota. Sia in fase difensiva, dove l’esterno polacco è stato chiamato a diverse diagonali faticose, sia dalla cintola in su. In un’occasione – in particolare – Zalewski non è riuscito a servire un pallone sul quale almeno tre giallorossi sarebbero stati pronti ad avventarsi. Dura la risposta dell’Olimpico, che al momento della sua uscita dal campo, ha fischiato l’esterno, ma non solo.

Un altro calciatore pesantemente bersagliato dai fischi dello stadio è stato infatti Bryan Cristante. Lento e compassato, il centrocampista italiano ha sbagliato tanti, tantissimi palloni in fase di impostazione, rischiando molto soprattutto in occasione della sortita di Marcus Thuram. Anche Cristante, così come Zalewski, è stato ‘salutato’ dai fischi assordanti di tutto lo stadio e dai commenti suoi social di una tifoseria che si aspetta ben altri tipi di risposte dai suoi calciatori. Ecco una rapida carrellata di commenti:

Ringraziate zalewski e celik che ve l’hanno servita sul piatto d’argento — Foot (@ibrandanovic) October 21, 2024

Giocare con Zalewski e Çelik è come giocare con due Mazzocchi senza doti vocali. — Shota Gugushvili (@GugushviliShota) October 21, 2024

La domanda che mi faccio da anni è perché giocano ancora zalewski e celik? cambiano gli allenatori, ma loro sempre lì stanno, eppure gli occhi li abbiamo tutti — B✨K✨🤸‍♀️ (@LorenzoDi70764) October 21, 2024

#JuricOut

È assolutamente inspiegabile che gente come #Juric e #DeRossi che dovrebbero essere degli esperti di calcio possano mettere #Zalewski titolare

La colpa è di chi lo mette in campo

Poi criticavano le epurazioni di #Mourinho @friedkingroup incompetenti out#Mourinho In https://t.co/6tw3aDvkJl — Rosario (@CTkratos90) October 20, 2024

Zalewski non può giocare con la Roma . Come Celik , che ha pure fatto un bel salvataggio . Non dico Cafu e Candela , ma la Roma meriterebbe due esterni ALMENO come erano Cassetti e Tonetto. Gennaio e’ troppo lontano , la vedo durissima — Soundalchemist (@Soundalchemist3) October 20, 2024

Juric, hai solo un’ultima carta dalla tua, quella della credibilità, dell’uomo con dignità prima che allenatore: dalla prossima partita ZALEWSKI, PELLEGRINI, MANCINI, CRISTANTE, CELIK manco un minuto, manco se non arriviamo a 11 — Matteo 🚩 (@matteo23___) October 20, 2024

Hanno detto che era una stagione di transizione, solo che pure questa transizione la dobbiamo fare con Cristante e Pellegrini. — Giangi il Khan ⚡ 🟡🔴 ⚡ (@ogginunmarzo) October 21, 2024