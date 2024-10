Scelto il nuovo numero 10: Dybala ‘anticipato’, arriva subito

L’ultima indiscrezione chiama indirettamente in causa anche Paulo Dybala. L’attaccante argentino è stato infatti accostato con una certa insistenza al club in questione

Prodigandosi molto in fase di non possesso, Paulo Dybala è stato costretto a ‘sporcarsi’ molto le mani nel corso della sfida dell’Olimpico contro l’Inter. Tra i più positivi tra le file giallorosse, la ‘Joya’ ha provato costantemente ad inventare qualche trama pericolosa dalla cintola in su, ricamando gioco con qualità e creatività. Dopo essersi lasciato alle spalle i fastidi di natura fisica che l’hanno tediato prima della sosta, dunque, il numero 21 ha fornito risposte molto incoraggianti. Tuttavia, le voci riguardanti il suo futuro non accennano minimamente a placarsi.

Come ormai noto, dalla Turchia in tempi e in modi diversi continuano ad accostare Dybala al Galatasaray. Il club di Istanbul, infatti, sarebbe pronto a far saltare il banco a partire dal mercato di gennaio, giocandosi tutte le sue carte per convincere l’argentino a sposare la bontà del proprio progetto. Nei giorni scorsi, in realtà, era trapelata anche un’altra indiscrezione dall’Argentina. Dopo aver messo gli occhi su Leandro Paredes – ormai sempre più lontano dalla Roma – il Boca Juniors sarebbe intenzionato ad impreziosire l’avvio del nuovo corso targato Gago con l’acquisto di Paulo Dybala. Non a gennaio – vista la situazione contrattuale che lega la ‘Joya’ in giallorosso – ma in estate. Ricordiamo, però, che nel contratto di Dybala è inserita una clausola che permetterebbe al numero 21 di rinnovare automaticamente il suo contratto con la Roma in caso di raggiungimento di un determinato numero di tempo.

Calciomercato Roma, dall’Argentina: il Boca Juniors mette in stand by Dybala, ecco Rollheiser

Ad ogni modo, stando a quanto riferito dall’Argentina, il Boca Juniors non avrebbe intenzione di aspettare la prossima finestra estiva di calciomercato per dare la caccia al suo nuovo numero dieci. Reduci dal tonfo contro il Tigre nell’ultima partita in Primera Division, gli Xeneizes si stanno interrogando sulla possibilità di intervenire sin da subito per mettere una pezza ad alcuni limiti strutturali del proprio organico.

Come evidenziato da ‘El Crack Deportivo’, dopo aver individuato in Lucas Torreira e Leandro Paredes due papabili acquisti per il centrocampo, il Boca sarebbe pronto ad intervenire sin da subito per acquistare una seconda punta dinamica in grado di agire al fianco di Edinson Cavani, lasciato spesso da solo in balia dei difensori avversari. A tal proposito, l’obiettivo principale di Gago e di Juan Roman Riquelme sarebbe Benjamin Rollheiser, attaccante di proprietà del Benfica, cresciuto nelle giovanili del River Plate. Jolly poliedrico, in grado di agire sia come sotto punta che come attaccante esterno, il classe 2000 ha fatto la ‘spola’ tra Estudiantes e Benfica, ritagliandosi un ruolo sempre più importante nel club lusitano. Da qui l’interessamento del Boca che – in attesa di sviluppi sul fronte Dybala (pista non ancora approfondita) – vorrebbe riprovare a portare in Argentina Rollheiser intavolando una trattativa con la formula del prestito.