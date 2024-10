Stop devastante, UFFICIALE: torna nel 2025

Dalle parole ai fatti: il verdetto UFFICIALE scrive la parola fine. Emergenza totale, come cambiano le carte in tavola

Non sono pochi gli episodi che negli ultimi giorni hanno calamitato l’attenzione mediatica, ponendo le premesse ad autentici colpi di scena. Situazioni riguardanti il perimetro di gioco e vicende extra campo riguardanti i top club si sono inevitabilmente prese le luci dei riflettori.

Ma scenari sorprendenti e prese di posizioni destinate a far discutere si sono materializzate anche nelle categorie minori. Uno degli ultimi episodi di questo tipo, ad esempio, è avvenuto nel Girone B del campionato di eccellenza siciliana. Dopo essere stato bersagliato nella giornata precedenti da presunti cori razzisti – sui quali il Giudice Sportivo non si è ancora espresso in maniera definitiva – il calciatore della Jonica, Luis Jairo Florez Alegria, ha nuovamente calamitato l’attenzione mediatico. Con un gesto a dir poco sconsiderato, infatti, il colombiano ha sferrato un colpo violento all’indirizzo di Pablo Coria, calciatore dell’Avola che – dopo aver perso i sensi – è stato immediatamente portato all’ospedale più vicino per le cure del caso.

Follia in Eccellenza, colpo alla mandibola e maxi squalifica

A Coria è stata poi diagnostica la frattura della mandibola, mentre Jairo Florez Alegria dovrà fare i conti con un pesantissimo provvedimento a suo carico. Il Giudice Sportivo ha deciso infatti di squalificare fino al 15 gennaio 2025 il calciatore della Jonica, reo di un ‘deprecabile atto di violenza’.

Di seguito la sentenza completa del Giudice Sportivo che ha comminato la lunga squalifica ad Alegria: “Squalifica fino al 15 gennaio 2025 per atto di violenza nei confronti di un avversario nonché dopo l’espulsione, per aver colpito lo stesso con violenza alla mandibola sinistra provocandone la temporanea perdita di sensi e la necessità di procedere a successivi accertamenti ospedalieri”. Non sono stati ancora resi noti i motivi della reazione del calciatore sudamericano che, ad ogni modo, dovrà scontare una lunga squalifica.