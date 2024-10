Dall’Inter alla Roma: addio e annuncio immediato

Dall’Inter alla Roma: le voci di un suo arrivo si fanno sempre più insistenti. I Friedkin ormai hanno scelto: ecco il nuovo innesto

Sarà una serata particolare quella di oggi per Ivan Juric: sì, perché secondo la Gazzetta dello Sport il tecnico si gioca la panchina della Roma. Deve vincere e convincere per allontanare l’ombra di De Rossi che ormai sembra essere davvero vicina.

Ieri il tecnico croato durante la conferenza stampa ha confermato che dentro Trigoria, a lui, non manca nulla. Ha confermato di parlare con Ghisolfi continuamente e che lo stesso direttore sportivo, l’unica figura dirigenziale in questo momento presente dentro il centro sportivo, vede i miglioramenti della squadra. Insomma, lui sta bene. Ma forse, anzi sicuramente, il forse ce lo leviamo proprio, un altro uomo che possa essere una figura importante dentro al club servirebbe: manca il CEO, infatti, in italiano l’amministratore delegato: una pedina fondamentale nell’organigramma. Una casella lasciata vuota dopo le dimissioni di Lina Souloukou.

Dall’Inter alla Roma: sempre più vicino Antonello

E quanto scrive il Corriere dello Sport in edicola questa mattina è qualcosa d’importante sotto questo aspetto. Il giornale sottolinea come ormai Antonello, 59 anni, adesso all’Inter, sia sempre più vicino. Testualmente: “I rumors sull’imminente arrivo si fanno sempre più insistenti. L’ad dell’area finanziaria dell’Inter ha conosciuto Dan Friedkin durante le riunioni Eca, è politicamente allineato alla proprietà e potrebbe essere presto annunciato“.

Scelta fatta, insomma: con Antonello che ha battuto la concorrenza di altre due figure che erano state sondate dai Friedkin. Vale a dire Carnevali del Sassuolo e Fenucci del Bologna. Proprio quest’ultimo sembrava essere a un passo un po’ di tempo fa, invece la marcia indietro dei Friedkin all’ultimo secondo ha portato a questo ribaltone. In ogni caso, ormai, i tempi sono maturi per la nuova nomina che, ricordiamo, è una figura fondamentale davvero dentro la società.