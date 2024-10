Accelerata Friedkin: è già in città per la firma

Accelerata Friedkin, mossa decisiva: il nuovo innesto è già in città, avvistato ieri nella Capitale. Si attende solo l’annuncio ufficiale

Se nella giornata di ieri vi abbiamo parlato di un annuncio che sembra imminente, adesso ci sono ulteriori indizi che indicano che la cosa stia andando per il verso giusto. E chissà, ogni giorno potrebbe essere quello buono.

I Friedkin sembrano ormai aver spazzato via tutti i dubbi. Il nuovo amministratore delegato, quello che prenderà il posto di Lina Souloukou dimessasi una domenica mattina dopo l’esonero di De Rossi e nel giorno del debutto di Juric, sarà preso da Alessandro Antonello, attuale ad dell’Inter dell’area finanziaria.

Roma, Antonello è già in città

Il dirigente, si legge questa mattina sulle colonne del Corriere dello Sport, è già in città. Avvistato ieri nella Capitale: a Roma è arrivato direttamente dalla Svizzera (era presente alla gara dei nerazzurri contro lo Young Boys), ma non era all’Olimpico. Proprio lì, in Svizzera, i Friedkin hanno messo radici stabilendo uno dei loro centri operativi. Insomma, molti indizi che indicano solamente una vita.

Antonello quindi, salvo clamorosi colpi di scena, sarà annunciato molto presto anche perché dentro il club lombardo dopo l’arrivo di Oaktree che ha rilevato la società da Zhang, ha perso del potere importante. Quindi meglio trovare un’altra soluzione e si è palesata questa della Roma, dove avrà, evidentemente, ampi margini di manovra soprattutto perché presidente e vice sono spesso fuori dall’Italia per via dei molteplici affari in giro per il mondo. Di sorprese, come detto, non ce ne dovrebbero essere, anche se “mai dare nulla per scontato con i Friedkin” viene messo nero su bianco dal CDS. Ma questo avvistamento come detto è un ulteriore segnale. E non ci stupiremmo se nelle prossime ore dovesse arrivare un annuncio ufficiale.