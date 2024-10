Dal Napoli alla Juve: il prestito choc vale lo Scudetto

Dal Napoli alla Juventus: prestito choc che avvicina lo Scudetto ai campani. Anche Conte si iscrive alla corsa per il centravanti

Gennaio si avvicina e si avvicina quindi la possibilità di innesti nelle proprie squadre. E come sempre, o quasi sempre, sono gli attaccanti che attirano le attenzioni di tutti.

E ce n’è uno, che ha lasciato da poco l’Italia per trasferirsi in Premier League, che nello spazio di pochi mesi potrebbe rientrare alla base. Ovviamente avrete capito che parliamo di Zirkzee, passato dal Bologna al Manchester United che non ha iniziato nel migliore dei modi la sua stagione. Diciamo che tutti si sarebbero aspettati di più dall’olandese che sì, fa vedere qualcosa, però segna poco e in quello che fa non è che ci metta tutta questa continuità. Da quelle parti si vocifera che un po’ il sorriso lo abbia perso e per non perderlo del tutto, si vocifera anche, che lo United potrebbe lasciarlo partire in prestito nei prossimi mesi.

Calciomercato, anche il Napoli su Zirkzee

In prestito in Italia, ovviamente, dove ha estimatori conosciuti da un pezzo e altri che si potrebbero aggiungere nel corso delle prossime settimane. Intanto il Milan come sappiamo ci ha provato prima di decidere di non pagare quelle commissioni altissime che gli agenti chiedevano e di conseguenza hanno mollato la presa. E poi anche la Juventus, che dal Bologna ha preso quell’allenatore che ha portato gli emiliani in Champions League e che avrebbe voluto ricomporre quella coppia.

Insomma, due squadre pronte a prenderlo – in prestito, ovvio – ci sarebbero già. E a queste, stando alle informazioni riportate dal giornalista Ekrem Konur ci dobbiamo aggiungere il Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri sono primi in classifica e vogliono restarci fino alla fine. E il sogno di una coppia Lukaku-Zirkzee alimenterebbe senza dubbio le possibilità di uno scudetto. Una pista, quindi, da tenere sotto osservazione. In prestito, a gennaio, si può davvero tutto.