La Roma scippa Milano: l’affare si chiude a gennaio | ASRL

La Roma ha bisogno di rinforzi importanti e durante il calciomercato di gennaio è pronta a sfidare Inter e Milan

Reduce dalla vittoria risicata contro la Dinamo Kiev, la Roma è tornata subito al lavoro per preparare la difficile trasferta di Firenze. Domenica alle 20.45, infatti, contro la Fiorentina Ivan Juric si giocherà molto anche in ottica futura, visto che la sconfitta contro l’Inter e il pari contro il Monza hanno fatto sprofondare i giallorossi al decimo posto in classifica. Una sfida di fondamentale importanza, dunque, per la quale il tecnico croato spera di recuperare Stephan El Shaarawy, Gianluca Mancini e Matias Soulé.

Nonostante l’assenza del difensore in Europa League, Mats Hummels ha guardato ancora una volta l’intera partita da bordo campo, nonostante si sia scaldato per tutto il secondo tempo. Il suo mancato esordio con la maglia romanista è stato giustificato da Juric con il fatto di vederlo esclusivamente come un vice Ndicka, sempre tra i migliori in campo in questo avvio di stagione nel ruolo di centrale nella difesa a tre. Dichiarazioni che fanno riflettere, anche in ottica futura visto che ad oggi non esistono veri vice Mancini, come dimostra l’utilizzo di Zeki Celik come braccetto di destra.

Calciomercato Roma, anticipo su Inter e Milan per Lindelof

E così, qualora si dovesse proseguire con questo impianto tattico, oltre ad un esterno e a un vice Artem Dovbyk, a gennaio Florent Ghisolfi potrebbe essere costretto a cercare anche un difensore a basso costo, anche perché lo stesso Hummels potrebbe considerare un addio immediato qualora dovesse continuare ad essere trattato come l’ultimo degli arrivati. Come sempre accade, il dirigente francese studierà soprattutto i profili low cost e per questo motivo è destinato ad entrare in rotta di collisione con altre big.

Secondo quanto appreso da Asromalive.it, tra i nomi presenti nella lista del direttore tecnico giallorosso c’è anche il nome di Victor Lindelof. In scadenza il 30 giugno del 2025, il difensore svedese può lasciare il Manchester United già a gennaio. Finito nel mirino dell’Inter come colpo a parametro zero per la prossima estate, il calciatore, che sa disimpegnarsi anche sulla fascia destra, piace molto anche a Fiorentina e Milan. I rossoneri possono contare sulla presenza del connazionale Zlatan Ibrahimovic, mentre Ghisolfi ha ottimi rapporti con l’entourage del giocatore, con cui la scorsa estate ha trattato a lungo Edon Zhegrova del Lille.