Serie A gratis in tv, UFFICIALE: cosa fare per vederla

Emergono clamorose novità in merito alla trasmissione gratuita della massima lega italiana. Ecco le ultime direttamente da DAZN

Una delle annate più competitive e combattute (almeno così pare dopo le prime giornate) della massima lega italiana ha ulteriormente caricato di entusiasmo appassionati e tifosi della Serie A.

Un Napoli esentato dagli appuntamenti europei, una Juventus composta da nomi altisonanti ancora in cerca di una vitalità offensiva e una lunga serie di squadre di media-bassa classifica sensibilmente più competitive rispetto al passato (anche e soprattutto grazie alla presenza di talenti insospettabili, tra i quali potremmo prendere ad esempio Denis Man del Parma, il cui estro creativo sta deliziando gli spettatori), hanno concretamente impreziosito un campionato difficile da perdersi.

Ad ostacolare la visione di cotanta fascinazione vi sono tuttavia degli abbonamenti venduti sostanzialmente a peso d’oro, che rendono complicata e frustrante la fruizione a 360 gradi della massima lega italiana. Nelle ultime ore è tuttavia emersa una novità in grado di smuovere vigorosamente il contesto dello streaming calcistico.

Milan-Napoli del 29 ottobre trasmessa in chiaro su DAZN: cosa serve?

Come riportato direttamente sul sito ufficiale di DAZN (unica emittente in grado di trasmettere per intero le 38 giornate della stagione 24/25 di Serie A), vi sarà una novità a dir poco inaspettata, capace di far sorridere una gremita fetta di appassionati, soprattutto nel caso in cui dovesse divenire una tendenza reiterata.

È stato infatti confermato ufficialmente dalla nota emittente società di streaming sportivo che la decima giornata di Serie A sarà una data storica, nella quale una partita di Serie A verrà, per la prima volta dal 1996, trasmessa in chiaro sull’applicazione di DAZN.

Il match scelto (vi saranno 5 partite gratuite su 380 nel corso della stagione) per attuare la strategia “Try and buy” è un appuntamento di primo livello: la sfida programmata a San Siro alle 20:45 del 29 ottobre tra il Milan di Paulo Fonseca e il Napoli di Antonio Conte. Per assistere al big match sarà sufficente possedere un account DAZN.