Vlahovic lascia la Juventus a gennaio. Puntuale, dopo la prima sconfitta stagionale dei bianconeri, la voce che vuole il serbo in partenza.

Thiago Motta e la Juventus stanno vivendo il primo vero momento di difficoltà. La sconfitta patita all’Allianz Stadium martedì sera in Champions League contro lo Stoccarda sta già avendo ripercussioni all’interno dell’ambiente bianconero.

Vero che si tratta della prima sconfitta stagionale ma è la maniera con la quale è maturata a preoccupare. Per la prima volta si è vista una squadra soggiogata dall’avversario ed incapace di porre un qualsiasi argine al furore tedesco. Per la prima volta si è notato un Thiago Motta incapace di raddrizzare lo rotta della sua squadra attraverso i cambi. Anzi, le sue scelte ‘supplementari’ hanno peggiorato la situazione. La Juventus in questo momento appare come un castello di carte crollato a seguito di un alito di vento. Tutto il buono visto, ed intravisto, in questa prima parte di stagione non sembra più nemmeno un buon ricordo. Ora tutto, nuovamente, viene messo in discussione.

In questi casi, neanche a dirlo, in casa Juve c’è sempre un perfetto capro espiatorio: Dusan Vlahovic.

Vlahovic lascia la Juventus a gennaio. In arrivo Sesko

E’ successo dopo ogni pareggio della Juventus. Figuriamoci ora dopo una sconfitta. Ecco che si ritorna a parlare del centravanti serbo, del suo insostenibile ingaggio, di un ipotesi di rinnovo che appare ancora inchiodata sul tavolo di Cristiano Giuntoli e di una sempre più possibile, e probabile, cessione.

La grande novità di queste ore è che tale eventualità potrebbe maturare a gennaio. Non un’ipotesi vaga ma una concreta possibilità che caughtoffside.com ha messo nero su bianco. Attori protagonisti di questa grande, possibile, probabile operazione di mercato, oltre al centravanti serbo della Juventus, il club londinese dell’Arsenal. Il tecnico Mikel Arteta ammira da sempre Dusan Vlahovic, fin dai tempi della Fiorentina. L’insufficiente rendimento di Gabriel Jesus potrebbe spingere l’Arsenal a forzare i tempi giocando d’anticipo. Già nella sessione invernale di gennaio. La Juventus potrebbe accettare un’offerta economica di circa 60 milioni di euro da parte dell’Arsenal pronta poi reinvestirli a giugno per acquisire le prestazioni di Benjamin Sesko, 21enne attaccante sloveno del Lipsia. Il preferito dal duo Giuntoli-Motta.

Una doppia operazione di mercato che, come nelle migliori favole, si chiuderebbe con un bel: “…e vissero tutti felici e contenti“.