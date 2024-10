Dybala riabbraccia Mourinho, doppio affare choc: arrivano subito a Roma

La Roma è attesa dalla sfida di domani sera contro la Fiorentina, ma prima ci sono delle novità di calciomercato su Dybala e sull’ex Mourinho.

Dopo aver perso contro l’Inter di Simone Inzaghi, la Roma è riuscita a vincere finalmente una gara in Europa League. I giallorossi, infatti, hanno vinto giovedì scorso allo Stadio Olimpico contro la Dinamo Kiev con il rigore realizzato da Artem Dovbyk nel corso della prima frazione di gara.

La Roma di Ivan Juric deve sicuramente migliorare in tantissimi aspetti, ma nel match contro la Dinamo Kiev ha fornito comunque dei ‘segnali’ incoraggianti. Certamente, il prossimo match di campionato contro la Fiorentina dirà molto sulle reali condizioni della squadra giallorossa .

Il team capitolino, infatti, domenica prossima sarà di scena all’Artemio Franchi per sfidare gli uomini agli ordini di Raffaele Palladino e, vista la decima posizione in classifica, dovrà fare di tutto per portare a casa i tre punti. Tuttavia, prima della sfida contro la Fiorentina, in casa Roma ci sono delle novità di calciomercato che riguardano sia Paulo Dybala che lo stesso José Mourinho.

Calciomercato Roma, il Fenerbahce di Mourinho vuole Dybala e Zalewski: i dettagli

Come scritto sul proprio profilo X da ‘Zafer Ertas’, giornalista spagnolo, il Fenerbahce è al lavoro per compiere un doppio colpo dalla Roma, ovvero Paulo Dybala e Nicola Zalewski. Mario Branco (direttore sportivo del club turco) incontrerà Florent Ghisolfi il prossimo 21 novembre proprio per parlare di queste possibili trattative.

La Roma, però, avrebbe espresso già la volontà di non Paulo Dybala e Nicola Zalewski nella prossima sessione invernale di calciomercato. Nelle prossime settimane, dunque, ci potrebbero essere comunque delle novità sul futuro di questi due giocatori.