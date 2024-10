Erede Dybala, il Psg trafigge la Roma: colpaccio a cifra tonda

Giungono novità in merito ad uno dei profili più quotati a Trigoria per raccogliere l’eredità di Paulo Dybala

La Roma di Ivan Juric si prepara ad affrontare la Fiorentina di Vincenzo Palladino, la cui goleada leccese sembrerebbe aver definitivamente sdoganato alcune routine tecnico-tattiche, oltre ad aver probabilmente sbloccato il talento di Andrea Colpani, il quale, fino alla gara con il Lecce, sembrava adombrato anche e soprattutto dall’assenza di continuità in termini di reti e assist.

Per quanto concerne i giallorossi, tornati alla vittoria contro la Dinamo Kiev in Europa League, la sensazione è che a consolidare la fiducia della piazza e dei calciatori nei confronti di Juric occorra restituire una certa costanza in quanto a risultati. Difatti, la proposta tattica del tecnico croato non sembra prestare il fianco a particolari appunti, come la solida gara con la corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi ha fatto ben intendere.

Alcuni tuttavia, oltre alle perplessità ancora vive sulla scelta di Juric, hanno sollevato reprimende nei confronti di alcune individualità, tra cui spiccano alcuni tra i calciatori più blasonati e importanti dell’organico giallorosso. Pare infatti che quello che ad inizio stagione appariva come un altisonante calciomercato compiuto da Florent Ghisolfi, sia divenuto nel corso delle settimane fonte di livore da parte della piazza romana. Il direttore sportivo d’oltralpe dovrà dunque riprendere il mano il proprio taccuino per tornare sul mercato nel tentativo di colmare alcune lacune ancora persistenti.

Idee per il post Dybala? Il PSG piomba su Zhegrova

Mentre in alcuni ruoli l’emergenza appare chiara e urgente (il quinto di centrocampo a destra), in altre zone del campo si dovrà valutare in relazione ad alcune situazioni contrattuali poco chiare, tra le quali spicca con evidenza quella di Paulo Dybala. L’avvenire del fuoriclasse argentino è ancora avvolto in una fitta nebbia di mistero, all’interno della quale la definizione del tanto chiacchierato rinnovo automatico potrebbe fornire una brillante lanterna per orientarsi.

Considerando una condizione fisica certamente precaria, la possibilità che Dybala non compia tutte le presenze necessarie a far scattare il rinnovo automatico è tutt’altro che lontana e, a quel punto, i giallorossi potrebbero scegliere se tornare sul mercato in cerca di un sostituto o, anche in relazione allo sviluppo della stagione, puntare sulle prospettive fornite da Matias Soulé e Tommaso Baldanzi.

Intanto il PSG avrebbe messo nel mirino uno dei profili più chiacchierati tra i corridoi di Trigoria nel corso dell’estate, il quale sembra possedere gran parte delle caratteristiche utili a raccogliere con efficacia l’eredità tecnica della Joya. I parigini, delusi dalle prestazioni del costosissimo Ousmane Dembélé, sarebbero pronti a sborsare 30 milioni di euro per prelevar Edon Zhegrova dal Lille.