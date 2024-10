Fiorentina-Roma, forfait a sorpresa: reparto stravolto

Arriva un forfait a sorpresa in vista di Fiorentina-Roma di domenica sera: il reparto con la sua assenza rischia di essere completamente stravolto

Il delicato match di domenica sera assume un valore decisivo sia per i padroni di casa che per i giallorossi. Perdere altri punti in questa fase non sarebbe accettato, né dai tifosi che dai dirigenti. La strada sembra essere segnata.

Fiorentina e Roma si affronteranno al Franchi in questa nona giornata di Serie A. Un posticipo che si preannuncia molto delicato, soprattutto per i giallorossi. Ivan Juric è sulla graticola ormai da settimane e la gestione del gruppo sembra non essere più semplicissima. Una sconfitta potrebbe portare anche ad un clamoroso esonero del tecnico croato. Aria completamente diversa in casa Viola, con una squadra rinvigorita dai buoni risultati in terra europea, dove la Conference League ha regalato una comoda vittoria in casa del San Gallo.

Un risultato ribaltato nella ripresa, fino al 2-5 finale, con segnali importanti da diversi uomini di punta. Anche con un pizzico di turn over, Palladino ha ottenuto quello che voleva, esattamente il contrario di Juric, ancora alla ricerca della formula magica. L’unica notizia positiva che arriva da Trigoria è la sostanziale disponibilità di tutta la rosa, eccezion fatta per Saelemaekers, ancora lungo degente per il problema alla caviglia.

Doppio dubbio per la Fiorentina di Palladino: Kean e Adli sono a rischio per il big match con la Roma

I due tecnici stanno ragionando sui chi mandare in campo e sul piatto ballano diverse opzioni. In casa Fiorentina ci sono bene due possibili defezioni che stanno lasciando i fan con il fiato sospeso. Si tratta di Moise Kean e Adli. Quest’ultimo è apparso un po’ affaticato dopo i tanti impegni ravvicinarti e forse potrebbe iniziare il big match da fuori. Per quanto riguarda invece l’ex centravanti della Juventus, come riportato da Violanews, le condizioni sono in miglioramento.

Palladino è stato chiaro in conferenza stampa: “Abbiamo un grande staff medico, mi auguro ce la faccia ma non è facile, perché il ragazzo ha preso una bella botta a Lecce”. Ad ogni modo si è detto tranquillo, vista la profondità della rosa. Alla fine vedremo se sia Kean che Adli partiranno dalla panchina o se l’ex tecnico del Monza ne vorrà schierare almeno uno.