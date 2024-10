Il Milan si ‘fionda’ su Mr 100 milioni: lo hanno già mollato

Addio e strada già tracciata dal Milan: ecco il rinforzo da 85 milioni per Fonseca a gennaio. Gli ultimi aggiornamenti.

Con l’avvicinarsi della finestra di mercato invernale, il Milan si prepara a cogliere eventuali opportunità per rafforzare la squadra. Dopo un inizio di stagione non semplicissimo e macchiato da diverse voci anche rispetto a possibili sovversioni in panchina, la dirigenza rossonera sta monitorando attentamente il mercato.

In attesa di capire quali saranno le ripercussioni e le decisioni di una società che ha palesato diversi errori nel corso del recente passato, Fonseca pare continuare a restare concentrato sul campo, fiducioso nelle proprie idee e solidamente ancorato ad una visione di decisioni orientate al bene del Milan, da anteporsi a qualsivoglia considerazione sui singoli e i nomi più altisonanti come Theo Hernandez o Leao. Ciò non toglie, ad ogni modo, che la situazione in casa Milan resti in pieno divenire, con possibili novità anche generate dal calciomercato.

Un esterno da 85 milioni per il Milan: le ultime su Antony

Tra i giocatori che potrebbero arrivare a Milano, in particolar modo, c’è Antony, esterno del Manchester United, che potrebbe rappresentare un tassello strategico. Secondo quanto riferisce Caught Offside, infatti, l’allenatore olandese Erik ten Hag avrebbe dato il via libera per valutare eventuali offerte per il brasiliano, aprendo sia alla possibilità di un trasferimento definitivo che a un prestito.

Il Milan, che può ancora occupare uno slot per giocatori extracomunitari, si troverebbe in una posizione di vantaggio in caso di trattativa per Antony. A Via Aldo Rossi restano molto interessati al profilo dell’ala brasiliana, nonostante il Manchester United abbia speso circa 85 milioni di sterline per assicurarselo non più di un anno fa. L’interesse del Milan sarebbe favorito dalla possibilità di liberare Samu Chukwueze, esterno nigeriano divenuto oggetto di interesse da parte di diverse squadre della Premier League.

Antony, ancora ventitreenne, potrebbe dare un contributo importante per rafforzare il reparto offensivo milanista con la sua tecnica e il suo dinamismo. Tuttavia, il Milan non si troverebbe di fronte a una decisione semplice, poiché il brasiliano ha avuto una stagione altalenante con lo United, complicata anche da questioni extracampo. Se l’affare dovesse concretizzarsi, sarebbe un’importante scommessa per i rossoneri, alla ricerca di maggiore imprevedibilità in attacco.