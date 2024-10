Last minute Roma, erede dalla Juventus: affare ribaltato

Roma, tutti gli indizi portano ad una soluzione, ma i Friedkin difficilmente cambieranno il loro modus operandi. Ribaltone servito

Alessandro Antonello, secondo le ultime indiscrezioni, o almeno quelle che sono arrivate fino alla giornata di ieri, dovrebbe prendere il posto di Lina Souloukou, quindi essere il nuovo CEO della Roma.

L’Inter, nel frattempo, a conferma di questa tesi (anche se poi sono arrivate delle smentite dal diretto interessato), avrebbe messo nel mirino Calvo, un passato a Trigoria, adesso alla Juventus. Certo, stando a quanto si legge questa mattina su Il Tempo però, le cose potrebbero anche andare in un modo diverso. Antonello rimane in pole, ma rimangono comunque dei dubbi importanti per alcuni motivi.

Nuovo CEO della Roma: i Friedkin non hanno deciso

Il primo è questo: di solito i Friedkin non scelgono un nome così esposto. L’attuale ad dell’area finanziaria dell’Inter è un profilo importante e anche molto, quindi non ci sono delle certezze assolute sulla questione. L’altro, si legge ancora, è che non c’è nessuna certezza sul criterio di scelta che segue l’esperienza. Infatti anche la scelta di Ghisolfi ha un po’ spiazzato tutti, così come quella di Pinto precedente: anche se in ruoli diversi, il portoghese e il francese erano e sono alla prima esperienza importante della loro carriera professionale.

Detto questo, nonostante qualche colloquio con Carnevali, è evidente che il dirigente del Sassuolo non convinca. Le strade, insomma, portano ad Antonello, o per meglio dire gli indizi, ma la partita rimane aperta anche se una nomina dovrebbe ormai arrivare a breve giro di posta. Una figura del genere, soprattutto in un club nel quale la proprietà è molto spesso fuori da Trigoria, è fondamentale per fare girare tutta la macchina giallorossa. Vedremo come andrà a finire. Basta attendere, e si spera non ancora per moltissimo tempo.